Están fuera, Xabi Alonso no los quiere, o se van o los echan, tres nombres en la lista negra

La planificación que ya está realizando Xabi Alonso y la dirección deportiva para el Real Madrid de la próxima temporada podría provocar cambios drásticos en la plantilla, especialmente en la defensa. Por eso, el técnico ya habría señalado a tres jugadores de la zaga para que se vayan el próximo verano, teniendo en cuenta que uno de los objetivos prioritarios será el fichaje de un central.

En ese sentido, el Madrid está intentando cerrar la llegada de Ibrahima Konaté para el año que viene, con el futbolista del Liverpool acabando su contrato al final de esta temporada. El club blanco lo considera una gran oportunidad de mercado y reforzaría, precisamente, una posición que Alonso ya pidió desde su llegada al banquillo, pero finalmente solo acabó llegando Dean Huijsen.

La llegada de Ibrahima Konaté significaría la salida de tres centrales del Madrid

Por eso, si el francés acabara aterrizando en el Santiago Bernabéu, tres nombres estarían en la lista negra para abandonar el Madrid. Se trata de David Alaba, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, que tendrían muchas papeletas para irse del conjunto blanco. Los dos primeros serían los más fáciles, ya que acaban contrato a final de temporada y, en un principio, no renovarán por más años.

Con las salidas inmediatas del austríaco y el alemán, la del canario será más complicada si el jugador no tiene intención de marcharse, como ha pasado este verano. Alonso no cuenta con él, pero el canterano ha decidido quedarse en el Madrid y luchar por un puesto que, a día de hoy, es inexistente para él, ya que no ha tenido minutos en este inicio de temporada y parece difícil que los tenga.

Alonso no cuenta con Alaba, Rüdiger y Asencio para la próxima temporada

El Madrid quiere renovar completamente la defensa y el fichaje de Konaté serviría para hacer un poco de limpieza en la retaguardia, siempre y cuando se cumplan todos los objetivos de entradas y salidas. Florentino Pérez ya está planificando la zaga del futuro para que el conjunto blanco no tenga tantos problemas atrás como los ha tenido en los últimos años, especialmente en el curso pasado.