Asencio puede abandonar el Real Madrid en las próximas horas

La situación de Raúl Asencio en el Real Madrid ha dado un giro de 180 grados muy importante. El canterano ha pasado de tener una irrupción increíble en defensa la temporada pasada y convertirse en uno de los líderes de la retaguardia a quedarse en el ostracismo absoluto en el banquillo con la llegada de Xabi Alonso. Por eso, el canario podría estar pensando en salir del club.

En ese sentido, y a pesar de que el mercado de fichajes veraniego ya se ha cerrado en la gran mayoría de ligas, la de Turquía aún sigue abierta, por lo que varios equipos están aún intentando reforzar su plantilla. Y ahí, ha entrado el Besiktas, que se ha interesado mucho por la posibilidad de hacerse con los servicios de Asencio en forma de cesión, algo que el Madrid no ha descartado.

Raúl Asencio tiene una oferta muy importante del Besiktas

De hecho, el conjunto blanco estaría de acuerdo en ceder a préstamo al jugador, siempre y cuando él esté de acuerdo, ya que no le van a empujar a salir si no quiere marcharse del Madrid. Aun así, Alonso le recomendó que, teniendo en cuenta que era el último central de la rotación, lo mejor para él era que se marchara a un equipo donde pudiera ser titular y jugar muchos minutos.

De momento, Asencio no ha dado el sí definitivo a su salida, al menos para ahora, pero la situación podría cambiar en las próximas horas si cambiara de opinión y la operación tirara para adelante. Si finalmente el canario decidiese quedarse, todo se podría posponer para el mercado de invierno, ya que el jugador podría ver en los próximos meses si tendrá oportunidades o no.

El defensa canario no cuenta para Xabi Alonso

El canterano tiene claro que quiere triunfar en el Madrid e intentará luchar como sea posible para conseguir su objetivo, pero de momento, Alonso no cuenta con él, y visto lo visto en el mercado, la dirección deportiva tiene intención de que lleguen dos centrales más al primer equipo, lo que descartaría definitivamente a Asencio en los esquemas del tolosarra.