Aumenta la presión a Florentino Pérez de directivos del Real Madrid para que eche a Xabi Alonso

Xabi Alonso empieza a estar en la cuerda floja tan solo unos meses después de su llegada al banquillo del Real Madrid. El juego del equipo no convence nada y el tolosarra ha perdido gran parte del vestuario, ya que han dejado de confiar en él. Por eso, ha aumentado la presión a Florentino Pérez de parte de directos del club para que acabe destituyendo al entrenador vasco.

Un sector de la directiva ya se está posicionando en contra del trabajo del técnico y cree que la situación ya no podrá ir a mejorar si no ha sido capaz de ganarse al vestuario y, especialmente, a los pesos pesados. A partir de ahí, la última decisión la tendrá el presidente, pero sabe que las cosas tendrán que mejorar para evitar tomar decisiones drásticas con la continuidad de Alonso.

Algunos directivos del Madrid están presionando a Florentino para que eche a Alonso

En la entidad madrileña y no están todos en el mismo barco del tolosarra y por los despachos de Valdebebas ya empiezan a surgir rumores que no dejan nada bien al entrenador. Alonso llegó con una nueva mentalidad al Madrid, queriendo empezar una nueva etapa y con un nuevo estilo de juego. Aun así, prácticamente nada ha cambiado y no ha podido ganarse la confianza de los jugadores.

Al contrario que Carlo Ancelotti, que era un técnico muy cercano a los futbolistas, el tolosarra es muy diferente y no hay tanta amistad con la plantilla, lo que ha provocado un ambiente muy diferente de cuando estaba el italiano en el banquillo. Además, los encontronazos con varios pesos pesados del equipo también han provocado varios rifirrafes dentro del vestuario.

El técnico tolosarra ya no está muy bien visto dentro del club blanco

Está por ver cómo irá avanzando la situación, pero el Madrid empieza a tener las primeras dudas sobre Alonso. Y si todo esto no mejora, Florentino deberá empezar a pensar en tomar alguna decisión respecto a su futuro para evitar que la temporada no se vaya al traste a las primeras de cambio, teniendo en cuenta los objetivos que tiene el club madrileño a la hora de ganar títulos.