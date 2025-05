Bellingham apenas ha tenido trato, tampoco Vinícius, es buen chaval, pero sin nivel, le piden que se vaya

La tensión que se ha vivido en el vestuario blanco esta temporada ha sido más que palpable, hasta el punto de casi poder cortarla con un cuchillo. Es evidente que la situación actual no acompaña, y los resultados cosechados en la reciente temporada, y a expensas del Mundial de Clubes, no han sido para nada buenos. Las trifulcas constantes entre Mbappé y Vinícius y sus correspondientes clanes, no han ayudado. Y la fuerte reyerta de Bellingham con Rüdiger tampoco.

No en vano, ha habido futbolistas que no se han alineado con ningún bando y se han dedicado a tener buen trato con toda la plantilla y llevar la fiesta en paz. Hay un futbolista que, a pesar de todo esto, su problema ha sido su falta de rendimiento en el campo esta temporada. Lo que ha hecho que, de buen rollo, jugadores como Bellingham o Vinícius le hayan aconsejado dejar el Real Madrid lo antes posible.

Piden la salida de Fran García

El Madrid está en conversaciones avanzadas con el Benfica para fichar a Álvaro Carreras, quien será el nuevo lateral izquierdo titular, por lo que la banda deberá tener algunas bajas considerables. Teniendo en cuenta la presencia de Ferland Mendy y Fran García, el segundo habría sido el sacrificado por delante de su compañero para marcharse del conjunto blanco una vez se firme a Carreras. Carreras será blanco por un precio de 50 millones de euros.

A pesar de las constantes lesiones que ha sufrido el francés y que le han obligado a apartarse del terreno de juego en muchas ocasiones, Fran García no ha podido demostrar que puede ser un buen lateral izquierdo titular para el Madrid y su rendimiento ha estado lejos de lo que se esperaba de él, siendo constantemente superado por sus contrincantes. Por eso, podría acabar saliendo.

El beneplácito de Xabi Alonso

El técnico donostiarra sería más que partidario del adiós de Fran García, al que se le reconoce su implicación, pero que la falta de nivel exhibida no le dan opciones para seguir vistiendo la elástica blanca una temporada más. Su destino más probable podría ser su vuelta al Rayo Vallecano, donde tantas tardes de buen fútbol ofreció. En Vallecas sería recibido con los brazos bien abiertos.