Vinicius desafía a Xabi Alonso con afirmaciones nada agradables que llegan al entrenador del Real Madrid

La figura de Vinicius será una de las carpetas más complicadas que tendrá Xabi Alonso encima de la mesa en su primera temporada en el Real Madrid. El tolosarra ya le ha dejado claro al brasileño que tendrá que ayudar al equipo y ser uno más en la defensa y en la presión que haga el conjunto blanco en el terreno de juego, a pesar de que el atacante no entiende el porqué de todo ello.

De hecho, el delantero habría desafiado al técnico con algunas afirmaciones nada agradables que habrían llegado a sus oídos tras las primeras conversaciones que mantuvieron las dos partes días atrás. En un principio, Vinicius no tiene ninguna intención de cambiar su forma de jugar, ya que se sentía muy cómodo con la liberación que le había dado Carlo Ancelotti en los últimos años.

Vinicius no quiere hacer caso a las peticiones de Xabi Alonso

El brasileño cree que si hace caso a Alonso, el Madrid perdería mucha potencia, especialmente en la delantera, ya que se vería obligado a realizar tareas defensivas que no ayudarían al equipo. A pesar de que el tolosarra le habría pedido más intensidad arriba, especialmente a la hora de presionar la salida de balón de los rivales, el jugador sabe solo hará lo justo y necesario.

Además, Vinicius también le dejó claro al técnico que si le pedía esto también se lo debía exigir a su compatriota en ataque, Kylian Mbappé, otro de los futbolistas que ha sido muy criticado por su escasa ayuda defensiva al equipo. El brasileño solo lo hará si el francés también acude a estas tareas a partir de la próxima temporada, pero si no lo hace, el extremo se olvidará completamente.

El brasileño no defenderá si Mbappé tampoco lo hace

Por lo tanto, Alonso tendrá varias patatas calientes en el vestuario del Madrid el año que viene, pero no hará como Ancelotti y lo dejará pasar todo, sino que impondrá mano dura y no tendrá ningún problema a la hora de sentar en el banquillo a las estrellas del equipo si no hacen caso de algunas de las peticiones que el vasco hará a la plantilla.