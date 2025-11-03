Bellingham baja el pulgar y tiene muy difícil jugar contra el Liverpool porque el Real Madrid sufre

Jude Bellingham volvió a ver portería en el partido entre el Real Madrid y el Valencia del pasado sábado en la Liga, dejando claro que el inglés ha vuelto a su mejor nivel, especialmente en el apartado goleador. Por eso, el centrocampista ha querido reaccionar de cara al transcendental partido de la UEFA Champions League contra el Liverpool, aconsejando sobre la alineación del equipo.

Y ahí, el jugador ha bajado el pulgar con otro integrante de la plantilla que tendría muy difícil jugar contra el conjunto inglés. Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que hizo el Madrid el pasado verano y que, a pesar de que ha tenido una irrupción tremenda en los primeros meses de la temporada, ha ido perdiendo protagonismo en las últimas semanas.

Jude Bellingham sabe que Franco Mastantuono ya no será titular en el Madrid

Por eso, el argentino sería el gran sacrificado por parte de Xabi Alonso para enfrentarse al Liverpool, una vez están volviendo los mejores jugadores que tiene el Madrid de sus lesiones. Teniendo en cuenta que Arda Güler y Bellingham serán intocables en la medular, lo más probable es que Fede Valverde siga ocupando el lateral derecho y su sitio en el centro del campo lo ocupe Eduardo Camavinga.

El hecho de que el turco y el inglés sean fundamentales sobre el césped ha sido una noticia muy negativa para Mastantuono, que después de sus titularidades en los primeros meses del curso, su presencia sobre el campo ha disminuido en exceso. Aunque volvió a ser titular en el último encuentro, la realidad es que, para los partidos importantes, el joven futbolista estará en el banquillo.

El extremo argentino ha perdido protagonismo en las últimas semanas

Además, su rendimiento tampoco acaba de convencer en el vestuario ni tampoco en el madridismo. Hay confianza con él y mucha ilusión, pero a día de hoy, el argentino no está a un gran nivel y no le acaban de salir bien las cosas en el terreno de juego. Aun así, Alonso seguirá contando con él, aunque le ha quitado esa titularidad indiscutible que tenía en los primeros meses de la campaña.