Bellingham desencadena un lío descomunal en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid vive días agitados tras el regreso de Jude Bellingham. El centrocampista inglés, considerado una de las grandes estrellas del club, vuelve a los terrenos de juego después de una lesión complicada. Sin embargo, su reaparición no ha sido del todo bien recibida dentro del vestuario.

Según fuentes cercanas al entorno blanco, la decisión de Xabi Alonso de devolverle la titularidad inmediata ha generado malestar en parte de la plantilla, que entiende que hay compañeros más en forma en estos momentos.

Regreso con polémica y tensión en el vestuario

El foco recae sobre Arda Güler y Mastantuono, dos jóvenes que han demostrado compromiso y talento en los entrenamientos, y que muchos consideran merecedores de más minutos. Arda vive un momento dulce, con chispa, movilidad y descaro, mientras que Mastantuono sigue sin explotar del todo, pero ha dejado destellos de calidad que invitan al optimismo. Sin embargo, la presencia de Bellingham corta cualquier posibilidad de continuidad para ambos.

Dentro del vestuario hay voces que reconocen que el inglés no está aún en su mejor nivel físico ni mental, pero el peso de su fichaje —una operación de más de 100 millones de euros— y su condición de símbolo comercial del club empujan a Xabi Alonso a mantenerle en el escaparate.

Un equilibrio imposible para Xabi Alonso

El técnico tolosarra se encuentra en una situación límite. Necesita resultados inmediatos, pero también justicia interna y equilibrio deportivo. Arda Güler está siendo uno de los jugadores más influyentes cuando entra desde el banquillo, mientras que Mastantuono es visto como un diamante por pulir que necesita confianza y rodaje. Sin embargo, dejar a Bellingham en el banquillo supondría una bomba mediática, tanto dentro como fuera del club.

Alonso busca la fórmula para que coexistan, pero no lo tiene fácil. Bellingham reclama galones, Güler pide espacio y Mastantuono necesita minutos. En Valdebebas ya se habla de “un dilema de oro”: tres talentos llamados a liderar el futuro, pero con roles y egos difíciles de equilibrar. El inglés ha vuelto, pero su regreso no ha traído calma. Al contrario, ha reabierto una grieta silenciosa en el vestuario del Real Madrid: quién debe jugar por mérito y quién por jerarquía.