Bellingham es el problema, varios jugadores del Real Madrid lo señalan, uno es claro: no lo quiere a su lado

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, pero el inglés está recibiendo muchas críticas esta temporada por el rendimiento que está teniendo en el terreno de juego. El conjunto blanco ganó con mucha solvencia en San Mamés ante el Athletic Club en el mejor partido de la temporada, pero el centrocampista pasó completamente desapercibido.

Y ahí, algunos futbolistas lo han señalado y han declarado que él es el problema y que el equipo juega mejor sin él. De hecho, uno ha sido muy claro y ha afirmado que no lo quiere a su lado. Se trata de Arda Güler, uno de los jugadores más importantes del Madrid este curso, pero que ha ido perdiendo protagonismo con el regreso que tuvo Bellingham de su operación en el hombro.

Jude Bellingham está siendo muy señalado en el vestuario del Madrid

Ante el Athletic, el inglés tuvo un partido muy terrenal y no aportó casi nada sobre el césped de San Mamés. Volvió a estar lejos del gran nivel que demostró en sus primeros meses en el Madrid, y aunque trabajó y tuvo algunas conexiones con sus compañeros, su presencia en ataque fue prácticamente nula, algo preocupante para un jugador que, principalmente, se le pide más ofensivamente.

Algunos futbolistas dentro del vestuario no se sienten muy cómodos con el británico y así se lo habrían hecho saber a Xabi Alonso. Aun así, el tolosarra cree que Bellingham debe ser titular por decreto para evitar nuevas polémicas y problemas con la suplencia de las estrellas, como ya pasó con Vinicius. Por eso, el entrenador le seguirá colocando en el once aunque no se lo merezca.

Arda Güler no lo quiere a su lado en el campo

Y ahí, varios jugadores están hartos de esta situación y creen que el inglés no merece ser un fijo en las alineaciones del técnico si no mejora su rendimiento. Además, Güler, quien ha sido el más crítico, perdió la titularidad en el duelo contra el Athletic, algo que hizo enfadar aún más al joven turco, que cree que no se merece este trato por parte de Alonso después del gran curso que está haciendo.