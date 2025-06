Bellingham está cansado de taparle las vergüenzas, el Real Madrid sufre mucho, no tiene nivel

El Real Madrid consiguió ganar su segundo partido en el Mundial de Clubes tras derrotar al Pachuca por 3-1, gracias a los goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde. La victoria era obligada por el conjunto blanco después del empate en el primer encuentro, y aunque las cosas se pusieron complicadas por la expulsión de Raúl Asencio en los primeros compases, se obtuvieron los tres puntos.

Aun así, el jugador que abrió la lata, Bellingham, se quejó en exceso del pésimo rendimiento de uno de sus compañeros y ha asegurado en el vestuario que está cansado de taparle las vergüenzas en el centro del campo. Se trata de Aurelien Tchouameni, uno de los futbolistas que está constantemente en el punto de mira por su nivel y por cómo perjudica los intereses del Madrid.

Bellingham se ha cansado de taparle las vergüenzas a Tchouameni

De hecho, en el gol del Pachuca, el francés fue el señalado, ya que su rechace provocó que el balón no lo pudiera parar Thibaut Courtois. Aunque tuvo que jugar de central por la expulsión de Asencio, una posición donde ya ha dejado claro que no se siente a gusto, el jugador volvió a ser criticado, especialmente por la prensa madrileña, que no acaba de confiar mucho en él.

Aun así, Bellingham también está en este carro y cree que el Madrid sufre mucho cuando él está en el campo, ya sea en la retaguardia o en la medular, por lo que en algunos momentos del juego tiene que ocupar también su posición para evitar que el equipo se rompa. El inglés se lo ha comentado a Xabi Alonso en diversas ocasiones, pero de momento, el tolosarra sigue confiando en Tchouameni.

De momento, Alonso sigue confiando en el francés

El técnico cree que el francés tiene mucho margen de mejora y seguirá siendo uno de los titulares fijos en la sala de máquinas del conjunto blanco, a pesar de que lleva estando en el punto de mira mucho tiempo y sus errores, por mínimos que sean, se critican mucho, como ha pasado a lo largo de la temporada con sus actuaciones.