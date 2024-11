Bellingham ha dejado de rechazar ofertas para salir del Real Madrid

La segunda temporada de Jude Bellingham en el Real Madrid no está siendo como la primera. El centrocampista inglés brilló en su año de debut con la camiseta blanca y se consagró como uno de los mejores del mundo en pocos partidos. 23 goles y 12 asistencias fueron los números del británico en un curso de ensueño. Sin embargo, su segundo año no está siendo nada parecido.

Bellingham sumó hace pocas semanas su primer gol esta temporada y el rendimiento del jugador no se puede comparar en absoluto con el año pasado. Al centrocampista se le ve más lento, con menos llegada al área y su precisión técnica no está siendo la misma que de antaño. Muchos aficionados ya se preguntan si su primera temporada solo fue un espejismo marcado por su debut soñado o solo es una piedra en su camino que superará.

¿Bellingham se lo piensa?

Aun así, el futbolista no está a gusto este curso en el terreno de juego y ha cambiado algo en su cabeza. El pasado verano llegaron muchísimas ofertas al Madrid por el jugador, pero Bellingham ni se las miró y las rechazó todas porque su sueño es hacer historia en el conjunto blanco. Ahora, la situación ha cambiado, con solo unos pocos meses de su segundo año, y no las está dejando de lado.

Por ejemplo, el Manchester United se ha interesado mucho en el británico, y aunque parezca una utopía su marcha, no lo ha descartado del todo y está empezando a escuchar las propuestas de otros equipos. Conjuntos como el Manchester City o el PSG también lo tienen en el punto de mira y saben que un posible traspaso, que suena imposible ahora, sería uno de los más caros de la historia.

Problemas en el vestuario

El vestuario del Madrid está teniendo una lucha de egos significativa que está dificultando el trabajo de Carlo Ancelotti. Bellingham no se lleva muy bien con Kylian Mbappé, ya que el inglés cree que por culpa del francés no puede llegar al área con más facilidad que la temporada pasada. Además, el atacante abusa mucho del balón y siempre le gusta acabar él las jugadas, mientras que el año pasado no era así entre todos los jugadores de la plantilla.