Mbappé no se adapta a Madrid y su entorno abre conversaciones en la Premier League

Kylian Mbappé no está teniendo una primera temporada tranquila en el Real Madrid. La crisis que ha sufrido la entidad blanca con los malos resultados, la plaga de lesiones y el poco juego vistoso del equipo han afectado a la plantilla en general. El francés ha sido uno de los jugadores más criticados por su rendimiento y desde su entorno ya se están empezando a mover para un futuro no muy lejano.

En ese sentido, el futbolista siente que está siendo puesto en el punto de mira injustamente y se está empezando a cansar. Por eso, sus representantes ya habrían empezado conversaciones con equipos de la Premier League para conocer sus condiciones y pensar en irse del Madrid, pero no sería para esta próxima temporada e incluso tampoco para dentro de dos años, sino dentro de un tiempo.

Mbappé no se siente bien

El atacante no está viviendo lo que esperaba antes de fichar por el Madrid. Después de tantos rechazos al supuesto club de su vida por quedarse en el PSG a cambio de muchísimo dinero, finalmente el francés dio el paso el pasado verano y acabó vistiendo de blanco. Era el colofón final a un culebrón que ha durado muchísimos años. Los aficionados blancos estaban excitados con el fichaje de Mbappé, pero su opinión podría haber cambiado.

A pesar de que es el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Vinicius Jr., el delantero ha recibido muchas críticas. Sobre todo, por su pobre rendimiento de cara al gol, ya que ha fallado muchas ocasiones claras, y por su intensidad defensiva. La afición del Madrid no le perdona que no baje a defender cuando pierde un balón y se quede protestando al árbitro o incluso a sus propios compañeros.

Si la situación no mejora...

Por lo tanto, está por ver cómo se irá desarrollando la historia de Mbappé en el Madrid. Si la situación no mejora y continúa siendo el blanco de todas las críticas, aunque él no tenga la culpa, a lo mejor una salida dentro de un tiempo podría ser lo mejor para todos. El francés ya no lo descarta, a pesar de que solo lleva pocos meses en el conjunto blanco.