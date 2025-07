Bellingham, harto, pide la cabeza a Xabi Alonso por el bien del Real Madrid

Ceballos no solo ha visto reducidos sus minutos, sino que ha comenzado a perder protagonismo incluso en los entrenamientos con el grupo principal. La sensación interna es que, salvo un giro inesperado, el andaluz tendrá que buscar una salida este verano. Equipos como el Betis o incluso clubes de la Premier League ya han mostrado interés por su situación.

En el Real Madrid, competir por un puesto en el mediocampo es una misión de élite. Con nombres como Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y la irrupción de jóvenes como Arda Güler, el margen de error es mínimo.

El técnico vasco ha trasladado al club que el andaluz no entra en sus planes deportivos

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto una nueva vara de medir para todos los jugadores. El entrenador ha instaurado una cultura de exigencia y disciplina basada en el rendimiento, la constancia y el compromiso. En este contexto, uno de los futbolistas que más está sufriendo las consecuencias es Dani Ceballos. El centrocampista utrerano, que renovó hace poco más de un año con la esperanza de afianzarse como pieza útil en la rotación, vuelve a estar en una posición delicada dentro del vestuario.

Ceballos no ha conseguido convencer al cuerpo técnico. Aunque goza del respaldo de parte del club, incluido el propio presidente Florentino Pérez, lo cierto es que sus apariciones en los entrenamientos y partidos no están al nivel que Xabi Alonso exige. El técnico considera que su perfil no encaja del todo con la idea de juego que está implementando, basada en la presión alta, el ritmo sostenido y la agresividad táctica sin balón.

Florentino lo respalda, pero el mensaje del banquillo es claro

Desde la cúpula del club hay voces que abogan por darle una nueva oportunidad a Ceballos. Florentino Pérez lo valora por su compromiso con el escudo y su identificación con el club. De hecho, en los últimos días se ha hablado de un intento de mediación por parte del presidente para evitar una salida precipitada. Sin embargo, la posición de Xabi Alonso es firme: solo se quedarán los jugadores que puedan competir al más alto nivel en todas las competiciones.

Dani Ceballos aún tiene contrato y la puerta no está cerrada del todo, pero el mensaje desde Valdebebas es inequívoco: con Xabi Alonso no valen las medias tintas. Y de momento, Ceballos no está cumpliendo el listón.