Bellingham jugará contra el Espanyol, pero Xabi Alonso le ha puesto la cruz a Camavinga, no lo quiere

Xabi Alonso va recuperando cada vez más efectivos para el Real Madrid. De cara al partido de este sábado ante el Espanyol, el técnico podrá contar ya con Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, dos piezas clave del conjunto blanco en los últimos años. Sin embargo, la situación sería diferente para cada uno de ellos, teniendo el inglés más opciones de jugar que el francés.

Aunque ambos podrían debutar ya esta temporada, la realidad es que el tolosarra prefiere más a uno que a otro. Lo más normal es que Bellingham ya juegue contra el elenco catalán, habiendo recortado mucho los plazos de recuperación, ya que no se esperaba su vuelta a los terrenos de juego hasta dentro de un mes más, pero ha podido llegar a tiempo para ayudar a su equipo.

Bellingham y Camavinga estarán disponibles para Xabi Alonso contra el Espanyol

Camavinga, por su parte, se lesionó el pasado mes de baril y, además, volvió a recaer en agosto, en Valdebebas, donde sufrió un esguince de tobillo que lo dejó fuera más de un mes. El francés tampoco ha debutado este curso, aunque podría tenerlo mucho más complicado que su compañero en el centro del campo, teniendo en cuenta que Alonso le habría puesto la cruz y no confía tanto en él.

El objetivo sería que ambos empezaran a sumar minutos para ponerse bien físicamente, pero de momento, solo lo hará seguro Bellingham, que entrará en la segunda parte para intentar revolucionar el partido. Con Camavinga, está en duda si el entrenador le dará minutos de entrada o seguirá sin darle muchas oportunidades, ya que hay dudas sobre él en todos los estamentos del club.

El inglés jugará, con el francés hay muchas dudas

El francés no ha acabado de explotar desde su llegada al Madrid hace unos años y se ha estancado un poco con su proyección, lo que ha provocado que algunos dirigentes blancos se pregunten sobre su continuidad y si sería mejor venderlo ahora, que aún es joven y se podrá sacar un buen dinero por él, ya que no está aportando lo que se esperaba de él.