Bellingham le pide que cambie de actitud porque se ha convertido en un problema para el Real Madrid

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los líderes en el vestuario. A pesar de que el centrocampista solo lleva dos temporadas en el conjunto blanco, ya actúa como si fuese un capitán. Por eso, el inglés le ha pedido a un compañero que cambie de actitud porque se ha convertido en un problema para el equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Se trata de Arda Güler, que no está pasando por una muy buena situación en el Madrid por su falta de minutos y el ostracismo que le está dando Carlo Ancelotti. Bellingham le ha aconsejado al turco que actúe de otra manera y le dé un giro a sus suplencias, ya que su enfado no está aportando nada al grupo y solo le está perjudicando a él, ya que de esta forma no podrá conseguir más oportunidades.

Bellingham le ha recomendado a Güler un cambio de actitud en el Madrid

La realidad es que Güler está completamente apartado por el técnico italiano y no está rindiendo al nivel esperado. A pesar de que tiene mucha calidad en sus botas, la falta de participación en el campo le ha afectado mucho y, cuando sale, no está centrado. Además, su entorno le ha presionado mucho en el sentido que hablase con el entrenador para un cambio, algo que no gustó a Ancelotti.

Por eso, Bellingham ha visto muy afectado al turco y le ha recomendado que no tenga ese comportamiento de cara a los próximos entrenamientos y partidos. El inglés sabe que el centrocampista puede ser un futbolista muy importante para el Madrid de cara a los próximos años y está intentando que la situación no se vaya a perder dentro de poco, ya que el tema está muy tenso.

El turco pedirá irse si Ancelotti continúa en el banquillo

Sin embargo, Güler tiene claro que no seguirá en el conjunto blanco si Ancelotti continúa en el banquillo del Santiago Bernabéu una temporada más. El turco ya se lo ha comunicado a Florentino Pérez y su decisión no cambiará, ya que no soporta al técnico italiano.