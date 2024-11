Bellingham se ha quejado al presidente de que Mbappé no defiende

La situación en el Real Madrid es crítica. Los malos resultados en este inicio de temporada y el juego pésimo del equipo están afectando mucho. Tanto, que el vestuario empieza a romperse y ya existe una lucha de egos entre compañeros. Algunos se están quejando de otros y todo está a punto de explotar si los dirigentes blancos no le ponen remedio de alguna forma.

En todo este caos, las acciones defensivas son lo que más preocupan, tanto a los técnicos como a los mismos jugadores. Y una de las estrellas del Madrid se ha quejado de otra: Jude Bellingham está harto del nivel defensivo de Kylian Mbappé y ya se ha quejado a Florentino Pérez y al staff técnico. El francés no baja a defender cuando pierde la pelota y esto está enfadando a sus compañeros.

Mbappé, señalado por no defender

Además de estar negado de cara al gol y no tener la eficacia que demostraba en el PSG, a Mbappé se le ha criticado mucho el hecho de que no se ponga a defender y presionar cuando el Madrid no tiene el balón. Precisamente, en la derrota contra el AC Milan, además de fallar muchas ocasiones claras de gol, el francés se desentendió por completo en dos acciones de la primera parte en tareas defensivas, dejando pasar a los jugadores del conjunto italiano sin problema.

Sus gestos y su pasividad defensiva están afectando mucho a los blancos. Los compañeros, como Jude Bellingham, están hartos de su actitud y ya quieren que tanto el presidente como Carlo Ancelotti tomen medidas para levantar el vuelo. Algunos jugadores, como Vinicius y Modric, creen que solo remontarán la situación si todos van a una. En cambio, si Mbappé hace la guerra por su cuenta y no se dedica a defender, todo empeorará.

El madridismo le critica

No solo sus compañeros están hartos de Mbappé, sino que el madridismo ya empieza a estar cansado del francés. Su fichaje fue la gran ilusión después de tantos años de rechazo, pero las expectativas no se están cumpliendo. Está fallando mucho de cara a portería y sus acciones defensivas no están ayudando a que los seguidores blancos confíen en él. Mbappé está siendo señalado por todos los estamentos del club blanco.