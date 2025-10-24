Bellingham se lleva por delante a Fede Valverde en el momento de mayor tensión que recuerda el Real Madrid

El retorno de Jude Bellingham a la titularidad ha supuesto un problema importante para Xabi Alonso. El hecho de que el inglés tenga que salir de inicio ha provocado una situación muy tensa dentro del vestuario del Real Madrid, ya que su presencia ha hecho llevarse por delante a Fede Valverde, otro de los jugadores más importantes del conjunto blanco en los últimos años.

La realidad es que, a día de hoy, y después de los primeros meses de la temporada, no hay sitio para los dos en el centro del campo, por lo que la tensión es máxima en el vestuario, teniendo en cuenta que Alonso tendrá que decidirse y, en un principio, sería Bellingham el que saldría ganando, dejando a Valverde en el banquillo en un encuentro tan importante como es el Clásico contra el FC Barcelona.

Jude Bellingham podría quitarle la titularidad a Valverde en el Clásico

Con la presencia del inglés y las de Aurelien Tchouameni y Arda Güler, las otras piezas que son fundamentales para el técnico en la medular, el uruguayo se ha quedado sin sitio en el centro del campo. La otra opción sería la del lateral derecho, donde ha estado jugando en los últimos partidos, pero el hecho de que puedan volver Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal lo podría impedir.

Valverde ha sido un jugador crucial para el Madrid en las últimas temporadas, pero su rendimiento en este inicio de curso ha sido muy cuestionable y, además, ha tenido algunos episodios polémicos, como las quejas por tener que jugar en la banda, lo que ha dinamitado su presencia incuestionable en las alineaciones del entrenador. Por eso, no se descarta que acabe siendo suplente.

El uruguayo podría quedarse sin sitio en el once contra el Barça

El uruguayo sabe que debe ser titular indiscutible, pero es posible que se haya quedado sin sitio en el centro del campo y, en el lateral, donde tampoco quiere jugar, podrían volver los dos jugadores que están destinados en esa demarcación, por lo que sus opciones son ínfimas a la hora de obtener la titularidad de cara al Clásico de Liga de este domingo contra el Barça.