Arda Güler, que no se quiere quedar fuera, le ha dicho a Xabi Alonso que acepta el cambio

Arda Güler se ha erigido esta temporada como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Xabi Alonso le ha dado las riendas del centro del campo y el turco ha demostrado que puede ser una pieza fundamental en el terreno de juego, más aún después de su sociedad con Kylian Mbappé, que tantos goles ha dado al conjunto blanco en los primeros meses de temporada.

Por eso, el centrocampista le habría comunicado al tolosarra que acepta el cambio que este quiere introducir en las alineaciones para no quedarse fuera de ellas. Y este cambio sería el regreso de Jude Bellingham a la titularidad después de que el inglés se haya estado poniendo a tono físicamente tras su operación en el hombro el pasado verano, lo que provocó que se perdiera los primeros encuentros del curso.

Güler le ha dicho a Alonso que acepta compartir el centro del campo con Bellingham

En un principio, el cambio natural en el once tendría que haber sido el de Bellingham por Güler, ya que ocupan la misma posición en el terreno de juego, pero la realidad es que, a día de hoy, al turco no se le puede sacar de las alineaciones, ya que ha demostrado que, sin él, el Madrid juega peor y no tiene ese juego combinativo que el centrocampista ha demostrado en esta campaña.

Por eso, y aunque Güler preferiría no compartir el campo con Bellingham, más que nada porque cree que aún no tiene el estado de forma óptimo para volver a ser importante en el Madrid, cree que será mejor para él aceptar este cambio y jugar junto al inglés para no quedarse fuera del once, como hubiera sido el caso si el turco no hubiese hablado con Alonso sobre este problema.

El centrocampista turco no quiere perder su sitio en el once titular

Aun así, y después del último partido de Liga ante el Getafe, quedó demostrado que Güler debe ser titular en el conjunto blanco, ya que fue suplente ante los madrileños y el Madrid lo pagó, mientras que, cuando entró, volvió a darle el gol a Mbappé para la victoria. Por lo tanto, el turco seguirá siendo muy importante en la medular y lo hará acompañado de Bellingham de aquí en adelante.