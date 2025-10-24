Xabi Alonso, sin piedad, lo deja fuera del Clásico, no jugará ni un minuto, está harto

Xabi Alonso tiene más o menos decidida la alineación del Real Madrid de cara al Clásico de Liga de este domingo contra el FC Barcelona. El tolosarra escogerá a sus mejores jugadores y a los que estén al 100% para enfrentarse al Barça, y también habría decidido dejar fuera del partido a un futbolista que está siendo muy cuestionado y, de hecho, no cuenta para el entrenador.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo. El brasileño está completamente descartado por parte del técnico y aún no ha podido debutar esta temporada, a pesar de que lleva unas cuantas convocatorias donde podría haber disputado algún minuto. Aun así, Alonso tiene claro que el ariete no saltará al terreno de juego ni un solo segundo porque está harto de él.

Xabi Alonso no le dará ni un solo minuto a Endrick en el Clásico

Además de que el jugador no ha demostrado que puede ser importante en el Madrid, al vasco tampoco le ha gustado la actitud que ha tenido en estas últimas semanas, especialmente tras conocer en los partidos que no iba a entrar al campo. En el último encuentro, chutó una botella en la zona de calentamiento al saber que no jugaría, algo que no gustó nada a Alonso.

La situación es irremediable y lo más probable es que Endrick acabe marchándose del conjunto blanco en el próximo mercado de fichajes, es decir, el de invierno. Así ya lo habría dejado caer su padre en las redes sociales, asegurando que "su momento llegaría, ya sea en el Madrid o en otro club", aunque después borró este mensaje por lo que podría acabar significando.

El delantero brasileño no cuenta en absoluto para el técnico tolosarra

Hasta el mes de enero, el brasileño tiene muy complicado jugar algún minuto, incluso en los encuentros que ya estén totalmente resueltos a favor del Madrid, por lo que tendrá que vivir en el ostracismo absoluto en el banquillo hasta que pueda llegar la ventana de transferencias e irse a otro equipo donde sí que pueda tener más oportunidades que en la entidad madrileña.