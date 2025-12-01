Florentino Pérez cesará a Xabi Alonso si pierde contra el Athletic en Bilbao

Xabi Alonso está cada vez más en la cuerda floja y podría peligrar su cargo como entrenador del Real Madrid. El conjunto blanco está viviendo una crisis de resultandos, habiendo ganado tan solo un partido de los últimos seis disputados en todas las competiciones tras el empate de los madrileños contra el Girona en su visita a Montilivi. Por eso, su destitución podría estar a la vuelta de la esquina.

De hecho, los rumores apuntan a que Florentino Pérez cesará al tolosarra si el Madrid pierde contra el Athletic Club en San Mamés en el encuentro adelantado de la jornada 19 el próximo miércoles. En caso de que los leones ganaran a los blancos en un partido que ya se prevé muy complicado, el vasco sería relevado de su cargo de manera inmediata para darle un vuelco a la situación.

Florentino Pérez podría echar a Alonso si el Madrid pierde contra el Athletic

El presidente cree que Alonso debe reaccionar sí o sí y tiene claro que si no lo hace lo hará él con un cambio en el banquillo. El máximo mandatario blanco sabe que en el Madrid este tipo de resultados, con solo un triunfo en los últimos seis enfrentamientos, no es aceptable. Además, el juego del equipo empieza a ser desesperante, ya que no se juega a nada, como el curso pasado.

Por eso, y con una afición muy enfadada por cómo está yendo el curso, a pesar de que en el madridismo había mucha ilusión con la llegada del tolosarra en el banquillo, Florentino reaccionará de manera contundente si el Madrid vuelve a tener una imagen pésima en San Mamés, aunque el escenario no sea el mejor para intentar ponerle remedio a una situación cada vez más crítica.

Zidane o Klopp, los posibles sustitutos del técnico tolosarra

A partir de ahí, se tendrían varios nombres en la mesa para sustituir a Alonso en caso de una posible destitución y todo apunta a Zinedine Zidane o Jürgen Klopp. El francés volvería a rescatar al equipo una vez más, mientras que el alemán sería el sueño de Florentino, que ya lo tenía en su lista antes de que se retirase definitivamente de los banquillos.