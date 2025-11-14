Bellingham, un polvorín, castigado sin jugar, el lío es de los gordos, conflicto total en el Real Madrid

Jude Bellingham no está pasando por un buen momento a nivel futbolístico. La estrella del Real Madrid y de la selección inglesa está siendo criticado por su rendimiento durante los primeros meses de la temporada actual y, a día de hoy, su presencia en el terreno de juego está creando mucho conflicto en los dos equipos por su nivel, teniendo en cuenta que resta más que suma.

El centrocampista volvió a la selección en su primera convocatoria en cinco meses, pero su retorno no fue nada fácil. Empezó como suplente el partido ante Serbia y, al momento de entrar, recibió alguna ovación, pero también algún abucheo por parte de los aficionados que estaban presentes en Wembley, dejando claro que no todo el mundo estaba conforme con él.

Jude Bellingham está viviendo una situación complicada en el Madrid y en la selección

Además, el rendimiento que tuvo sobre el césped también fue muy discutible. Con un afán de protagonismo, estuvo muy participativo, pero también errático. El seleccionador del combinado inglés, Thomas Tuchel ya recalcó que estaba dispuesto a tomar "decisiones difíciles" de cara al Mundial del próximo verano, apuntando directamente con el dedo a Bellingham sobre su participación en la cita mundialista.

Por otra parte, estos episodios también los está viviendo el jugador en el Madrid, ya que tampoco está cómodo sobre el terreno de juego bajo las órdenes de Xabi Alonso. El inglés encadena algún partido bueno con varios de malos, lo que ha comportado que ya no esté tan bien visto en el vestuario y varios de sus compañeros ya no confíen en él como uno de los líderes del equipo.

El inglés fue castigado con el combinado nacional y abucheado por su nivel

Su situación se ha convertido en un verdadero polvorín y, después de ser castigado sin jugar en la selección, el lío es de los gordos. Varios futbolistas del Madrid le han pedido al técnico tolosarra que no lo ponga en el campo si no está al 100%, tanto físicamente como mentalmente, pero parece complicado que todo se pueda arreglar en las próximas semanas sin un cambio de actitud.