Bellingham, y no es el único, no se lleva nada bien con Xabi Alonso

Jude Bellingham es uno de los futbolistas más indispensables para el Real Madrid. El inglés es una de las estrellas del equipo, y aunque esta temporada no ha podido estar al 100% físicamente por su operación en el hombro, el centrocampista está demostrando algunos destellos de que puede volver a su mejor nivel más pronto que tarde, aunque haya recibido algunas críticas considerables.

Aun así, el jugador es otro de los que le ha puesto la cruz a Xabi Alonso. El tolosarra ya no está bien visto en el vestuario del conjunto blanco y varios están hartos de él, como es Bellingham. El inglés está cansado de las pésimas indicaciones del entrenador y, de hecho, ya se vio en el duelo ante el Rayo Vallecano del pasado domingo en Vallecas, ya que el centrocampista no entendió nada.

Jude Bellingham está harto de Xabi Alonso y no se lleva bien con él

Tanto él como otros pesos pesados e importantes del vestuario como Vinicius o Thibaut Courtois no estaban del todo conformes con las decisiones que había aplicado Alonso para sacar el balón jugado, y otros como Fede Valverde o Eduardo Camavinga también parecieron muy desconectados del técnico por el simple hecho de tener que jugar en posiciones que no les gusta.

Bellingham es otra estrella del Madrid que ya no soporta a Alonso y no es el único, por lo que la situación en el vestuario se está volviendo cada vez más insoportable. Si el tolosarra no es aceptado por los jugadores más importantes del conjunto blanco, se ha llegado a un punto de no retorno y, ahí, Florentino Pérez debería tomar alguna decisión drástica con la figura del vasco.

El inglés no es el único que tiene la cruz puesta al entrenador

Por lo tanto, está por ver si la situación mejorará o empeorará con el paso de los partidos. El entrenador podría estar en la cuerda floja si todos estos problemas no se resuelven lo antes posible y, a día de hoy, ya se encuentra en el punto de mira para un posible cambio. En el Madrid aún confían en él y en su proyecto, pero necesitan que la situación cambie de manera inmediata.