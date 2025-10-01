Bellingham y Xabi Alonso, crece la tensión, le ha pedido que se olvide de meter goles, no le ha gustado

Jude Bellingham no ha podido empezar la temporada en el Real Madrid al 100% por culpa de la operación en el hombro que realizó el pasado verano. Aun así, el inglés ha vuelto antes de tiempo a los terrenos de juego, sorprendiendo incluso al cuerpo médico, ya que ha reaparecido incluso un mes antes de lo previsto. Sin embargo, se ha demostrado que aún no está en un estado de forma óptimo.

Además, los primeros meses del centrocampista con Xabi Alonso tampoco están siendo nada cómodos. El tolosarra aún está intentando acomodar al jugador en su estilo de juego y está teniendo dificultades por los deseos que tiene Bellingham de cara a portería. Por eso, el entrenador le habría pedido que se olvide de meter tantos goles como antes, algo que no le ha gustado.

Xabi Alonso le ha dicho a Bellingham que se olvide de meter tantos goles como antes

En su primera temporada en el Madrid, Bellingham fue un seguro de cada a portería, siendo el máximo goleador del equipo de manera sorprendente con unas llegadas increíbles al área rival. Su situación cambió el curso pasado con el fichaje de Kylian Mbappé, ya que el inglés no tenía espacio para poder llegar ahí, teniendo en cuenta la presencia del francés, por lo que sus números disminuyeron.

Ahora, con el cambio de Alonso en el banquillo, su situación podría ser incluso peor. El técnico le ha pedido que sea un jugador más dirigido a la construcción del juego del equipo, quedándose a vivir en el centro del campo, por lo que le habría pedido que se olvidara de llegar al área de manera constante, como ha querido Bellingham desde que aterrizó en el Madrid hace un par de años.

El tolosarra quiere que el inglés juegue más atrás en el centro del campo

Este cambio táctico no le ha gustado nada al inglés, teniendo en cuenta que su mejor año fue, precisamente, en el de su llegada al conjunto blanco, donde tenía total libertad para moverse en el campo y sorprender con sus llegadas de segunda línea, algo que con Alonso no podrá hacer.