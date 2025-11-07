Carreras y Militão callan, pero en el vestuario es un secreto a voces, el Real Madrid juega con uno menos

Álvaro Carreras y Eder Militão son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid en defensa. Tanto el español, recién fichado el pasado verano y una de las grandes sorpresas en estos primeros meses de curso, como el brasileño, son piezas indispensables en los esquemas de Xabi Alonso. Por eso, creen que el conjunto blanco juega con uno menos cuando hay un jugador sobre el césped.

Se trata de Dean Huijsen, uno de los centrales que también fue incorporado el pasado verano y que se demostró la gran ilusión que había con su fichaje, tanto en el club como en los aficionados, pero a día de hoy, la situación es otra. El defensa no ha acabado de convencer, especialmente en los partidos más importantes, y en el vestuario es un secreto a voces lo que se opina de él.

Por ejemplo, en el último encuentro en Anfield, contra el Liverpool, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Huijsen tuvo su peor partido con la camiseta blanca. Ya hacía días que no se veía su mejor versión en el terreno de juego, pero la actuación del central en el campo inglés fue irreconocible y horrible, siendo superado por todos lados.

Por eso, Militão tuvo que tapar y solventar los problemas ocasionados por su compañero, algo que no gustó nada al brasileño, ya que suficientemente tenía con lo suyo para tener que cubrir la otra parte de la zona central. La realidad es que Huijsen estuvo muy blando en los balones divididos y cometió errores muy graves en la salida de balón que, a veces, tuvo que solventar Thibaut Courtois.

En el Madrid existe cierta preocupación por el miedo escénico que pueda tener el internacional con España, especialmente en las grandes citas, ya que en los partidos importantes ha sido cuando ha bajado de nivel y se ha visto totalmente impactado por los focos mediáticos. Aun así, Huijsen tiene tan solo 20 años, por lo que aún tiene mucho camino por delante para madurar como futbolista.