Militão tiene al enemigo en el vestuario del Real Madrid

Eder Militão se ha vuelto a convertir en una pieza indispensable en el Real Madrid. El central se ha recuperado al 100% de las graves lesiones que sufrió en sus rodillas en los últimos años y, a día de hoy, está liderando la defensa del conjunto blanco. Aun así, el brasileño se ha dado cuenta de que tiene al enemigo dentro del vestuario de la entidad madrileña después de los últimos partidos.

Se trata de Dean Huijsen, quien, presuntamente, es su pareja en la zona central de la zaga del Madrid. Aunque su fichaje el pasado verano provocó mucha ilusión en el club y en el madridismo, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu un central para el presente y para el futuro, la realidad es que, dentro del vestuario, su rendimiento no acaba de convencer, sobre todo a Militão.

Eder Militão cree que Dean Huijsen todavía está muy verde

El brasileño ha tenido que tapar mucho las vergüenzas del internacional con España, especialmente en el último partido ante el Liverpool en Anfield, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, donde Huijsen jugó uno de sus peores partidos con la camiseta blanca. Ahí, Militão tuvo que actuar y solventar los constantes problemas que ocasionó su compañero en la retaguardia.

Militão entiende que Huijsen aún está muy verde para ser titular indiscutible en el Madrid, pero la situación es que no existe nadie más capacitado para salir desde inicio, al menos a día de hoy. Por eso, el brasileño lo entiende, pero también le ha hecho saber a Xabi Alonso que no puede con todo, ya que es incapaz de cubrir todo el centro de la defensa para el conjunto blanco.

El Madrid confía en el potencial del central español

Aun así, Huijsen también ha tenido partidos decentes y buenos durante esta temporada, por lo que todo será un proceso de adaptación y maduración de cara al futuro. Hay mucha confianza dentro del club con lo que pueda dar el central, tanto en el presente como en el futuro, por lo que no existe preocupación acerca de su nivel y de su rendimiento.