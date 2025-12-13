Carvajal cree que no quiere jugar con el Real Madrid y por eso finge una lesión

En el vestuario del Real Madrid ha surgido un runrún incómodo alrededor de Dean Huijsen. Desde el empate ante el Elche en Liga, el central desapareció de las convocatorias tras quejarse de molestias en la rodilla izquierda, una dolencia que el club ha tratado con prudencia.

Sin embargo, según se comenta internamente, Dani Carvajal cree que Huijsen no quiere jugar y que esa lesión podría estar siendo utilizada como refugio. Una percepción que, siempre desde la cautela, también comparten otros pesos pesados como Jude Bellingham.

Una lesión que genera preguntas

El caso se aborda en positivo dentro del club, evitando juicios definitivos. La realidad es que la lesión existe y está siendo evaluada, pero la ausencia prolongada y la falta de fechas claras de regreso han despertado interrogantes. Huijsen había perdido protagonismo tras aquel partido, y su desaparición coincidió con un tramo en el que no logró asentarse desde su llegada.

En el cuerpo técnico se insiste en proteger al jugador y no forzar su regreso. Aun así, algunos líderes del vestuario interpretan que el central no se siente cómodo con su rol y que la presión del entorno podría haber influido. No hay acusaciones formales; sí sensaciones que circulan y que explican la inquietud.

Rendimiento, inversión y un Mundial en juego

En lo estrictamente deportivo, Huijsen no alcanzó el nivel esperado. Sus números esta temporada reflejan irregularidad: minutos intermitentes, escasa continuidad y errores puntuales que le costaron el puesto. El Real Madrid realizó una inversión importante para ficharlo, confiando en su proyección, pero el impacto inmediato ha sido limitado. La situación tiene otra derivada clave: la selección. Si Huijsen no vuelve pronto y no encadena minutos, su presencia en la lista para el Mundial corre serio peligro. Los seleccionadores priorizan ritmo competitivo y continuidad, dos factores que hoy no tiene.

En Valdebebas, el mensaje es claro: tiempo y trabajo. Si la rodilla responde y Huijsen regresa con confianza, podrá revertir la narrativa. De lo contrario, la combinación de dudas internas, bajo rendimiento y ausencia de minutos podría marcar un punto de inflexión en una etapa que empezó con grandes expectativas y hoy transita por la incertidumbre.