Castigado sin jugar contra el Liverpool porque Xabi Alonso cree que no está al nivel del Real Madrid

El Real Madrid afronta una visita muy complicada a Anfield para enfrentarse al Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Xabi Alonso lleva días planificando la mejor alineación posible para jugar contra los ingleses y habría decidido castigar a un jugador de la plantilla porque cree que no está al nivel necesario, a día de hoy, para tener minutos con el conjunto blanco.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, uno de los laterales derechos del equipo. El inglés podría tener su retorno al campo donde ha jugado toda su carrera para enfrentarse al club de su vida, pero parece que no tendrá la opción de hacerlo, al menos de inicio. Aunque ya está recuperado de la lesión que le tuvo fuera de combate desde mediados del mes de septiembre, su estado físico no convence.

Xabi Alonso habría decidido dejar en el banquillo a Trent Alexander-Arnold contra el Liverpool

Tanto el cuerpo técnico como varios jugadores del vestuario creen que el defensa aún no está al 100% para ser titular y más aún en un encuentro tan importante y complicado, como será la visita contra el Liverpool. A pesar de que los ingleses no están en su mejor momento, se entiende que seguirá siendo un enfrentamiento de mucha dificultad, por lo que se necesita a los mejores.

Y ahí, Trent aún no está para jugar. Volvió hace menos de dos semanas y aún no tiene el ritmo de competición suficiente para salir al campo, por lo que Alonso habría decidido volver a colocar a Fede Valverde de titular en la banda derecha. Aun así, no se descarta que Alexander-Arnold pueda volver a tener minutos con la camiseta blanca en la segunda parte, volviendo así a Anfield.

El lateral inglés aún no está al 100% para jugar en Anfield

Sin embargo, el rendimiento del inglés no acaba de convencer en el Madrid. Fue uno de los fichajes más ilusionantes del pasado verano, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo, pero de momento, su adaptación está costando más de lo que se esperaba y está a un nivel muy cuestionable.