Con todo en contra, incluso Dani Carvajal le aconsejó salir para jugar, decide quedarse en el Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid y el primer capitán del equipo. Por eso, el lateral suele recomendar a algunos jugadores cuyo futuro en el club es una incógnita, aconsejándoles sobre lo que deberían hacer o no respecto a su continuidad. En ese sentido, el madrileño le habría dejado las cosas claras a un futbolista, pero este no le habría hecho caso.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los jugadores que no cuenta demasiado para Xabi Alonso. De hecho, el internacional con Marruecos no tuvo muchos minutos durante el Mundial de Clubes, a pesar de que tiene mucha calidad en sus botas y puede ser importante en el Madrid. Sin embargo, siempre ha tenido ese rol de suplente estrella en los años que lleva en el conjunto blanco.

Brahim Díaz ha decidido quedarse en el Madrid

Al ver que no podrá ser titular indiscutible, Brahim se había planteado su salida y, de hecho, es lo que le habría aconsejado Carvajal, que se marchara para poder jugar y tener más oportunidades en otro equipo, pero parece que no será el caso. El futbolista habría decidido quedarse en el Madrid, a pesar de que ha tenido ofertas importantes de equipos de Arabia Saudí y del Tottenham.

Además, el conjunto blanco está muy contento con él y le ha ofrecido una renovación para las próximas cinco temporadas que, en teoría, firmará en breve para que el hispanomarroquí continúe en el Santiago Bernabéu. Brahim ha aceptado todas las condiciones que el Madrid le ha puesto encima de la mesa y, aunque su rol no sea el que espera, está contento en la capital española.

Alonso está muy contento con él

Por otra parte, y a pesar de que no cuente mucho con él, Xabi Alonso también está muy contento con el trabajo del internacional marroquí, ya que hay pocos jugadores que, sabiendo que no serán importantes y que tienen un papel secundario muy definido, tengan este esfuerzo, constancia y sacrificio en una plantilla plagada de estrellas.