Xabi Alonso le ha pedido más, de fijo con Ancelotti a jugarse su puesto en el Real Madrid, no es intocable

La novedad de Xabi Alonso por Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid ha tenido cambios drásticos para algunos jugadores de la plantilla. Futbolistas que eran fijos e indiscutibles con el italiano han pasado a tener que jugarse su puesto con el tolosarra, ya sea por su pésimo rendimiento en el terreno de juego o por las lesiones que han afectado considerablemente su nivel.

Uno de estos casos es el de Jude Bellingham, una de las estrellas del conjunto blanco. El inglés volvió hace poco de su operación en el hombro que se realizó el pasado verano y que le obligó a estar fuera de combate en los primeros partidos de esta temporada. A pesar de que ya ha vuelto, su rendimiento está siendo muy pobre e incluso ha perdido la titularidad bajo las órdenes de Alonso.

Xabi Alonso le ha pedido mucho más a Bellingham, que ya no es titular indiscutible

El entrenador le ha pedido más a su futbolista, ya que está muy lejos del nivel que había demostrado desde su llegada al Santiago Bernabéu y su estado de forma está siendo muy discutible. Aunque pudo volver antes de tiempo, sorprende esa falta de ritmo que tiene Bellingham, ya que está afectando a su rendimiento y a su adaptación al nuevo estilo de juego que quiere aplicar el vasco.

Además, el centrocampista ha perdido la libertad que tenía anteriormente en el Madrid con los nuevos esquemas de Alonso, lo que ha provocado que no se esté sintiendo nada cómodo en el terreno de juego. Teniendo en cuenta que el técnico le dejó claro que se olvidase de marcar tantos goles como antes, ya que tenía que convertirse en un creador del juego, Bellingham no está teniendo un buen papel.

El rendimiento del inglés no está siendo nada bueno en este inicio de curso

Por lo tanto, está por ver si el internacional con Inglaterra irá recuperando su nivel poco a poco o Alonso tendrá que tomar la dura decisión de sentarlo, especialmente en los partidos importantes, para darle más protagonismo a otros futbolistas que sí que se lo están mereciendo, como es el caso de Arda Güler.