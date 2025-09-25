Courtois baja el pulgar, en el vestuario del Real Madrid es un rumor a voces: perjudica al equipo

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y, por ende, uno de los pesos pesados en el vestuario. El belga estaría señalando a uno de los futbolistas del conjunto blanco y bajando el pulgar por lo que es un rumor a voces: perjudica al equipo en el terreno de juego y, por eso, Xabi Alonso no cuenta en absoluto para él de cara a esta temporada.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas del Madrid. El austríaco no está teniendo minutos en este inicio de curso y tanto Alonso como algunos jugadores creen que no se los merece porque está fuera de forma. Ha tenido muchas lesiones en los últimos años y no se ha acabado recuperar del todo bien, por lo que está a años luz de su mejor nivel y del rendimiento que ha tenido con la camiseta blanca.

Courtois no es el único que piensa que David Alaba perjudica al equipo

De los siete partidos que ha disputado el Madrid este curso, solo ha estado en el campo alrededor de 12 minutos en total, lo que deja claro que el entrenador no cuenta con él y no es un jugador seguro para la defensa, teniendo en cuenta que la campaña pasada ya se observó que había perdido ese desparpajo y contundencia en defensa que lo había caracterizado durante su carrera.

Por eso, y al ver que lo más probable es que acabe perjudicando al equipo si juega, Alonso solo lo ha sacado en las segundas partes con el marcador resuelto, siendo el último central en la rotación, por detrás de Dean Huijsen, Eder Militão, Raúl Asencio e incluso del lesionado Antonio Rüdiger. A partir de ahí, solo jugaría si fuera necesario, pero el técnico ya le sentenció definitivamente en el último partido.

El defensa austríaco no cuenta en absoluto para Xabi Alonso

A pesar de que el tolosarra hizo cambios drásticos en la zaga en el encuentro ante el Levante, Alaba siguió sin ser titular. Alonso colocó incluso a Álvaro Carreras de central, una posición que no es la suya, dejando claro que no cuenta con el austríaco y no jugará mucho más. Gran parte del vestuario, como Courtois, que ha visto el rendimiento de su compañero en los últimos meses, está de acuerdo.