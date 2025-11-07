Courtois, como capitán, le está ayudando, está perjudicando al Real Madrid, pasa por un momento difícil

Thibaut Courtois es una de las piezas indispensables en el Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Es considerado uno de los mejores porteros del mundo y, además, su presencia en el vestuario también es crucial para el equipo, como capitán. Por eso, el belga está ayudando a un jugador del conjunto blanco que está pasando por un momento muy difícil.

Es el caso de Dean Huijsen, uno de los fichajes más ilusionantes que hizo el Madrid el pasado verano. A pesar de la ilusión que había en el club y en el madridismo con él, la realidad es que el rendimiento del central en los últimos partidos está siendo muy malo, lo que ha comportado muchas críticas para el zaguero y, de ahí, que lo esté pasando mal mentalmente en los últimos días.

Courtois está ayudando a Huijsen después de unos momentos muy difíciles

El defensa tuvo su peor encuentro con la camiseta blanca en la visita del Madrid a Anfield, el campo del Liverpool, en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Allí, Huijsen tuvo un nivel paupérrimo, lo que provocó que jugadores como Eder Militão tuvieran que cubrirle las espaldas en más de una ocasión y tapar los agujeros y los errores que cometió el central.

Además, y teniendo en cuenta que Courtois es el principal afectado si un defensa comete un error, ya que el belga tuvo que subsanar algunos fallos del internacional con España, el belga le ha animado a mejorar y a seguir trabajando para volver a su mejor nivel, como ya tuvo en los primeros partidos del curso y que tanto enamoraron al club y a los aficionados madridistas.

El central español está siendo muy criticado por su rendimiento

En la entidad madrileña confían mucho en la proyección de Huijsen y saben que será el líder de la defensa del Madrid de cara a los próximos años, por lo que también quieren tener paciencia y esperar a que el central vaya mejorando para el futuro.