Courtois desencadena un conflicto de intereses que lo manda para casa, no volverá a jugar con el Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por ende, un jugador imprescindible en el Real Madrid. Las paradas del belga han ayudado mucho al conjunto blanco y les ha hecho ganar partidos e incluso títulos, por lo que la confianza en el guardameta es total, a pesar de que la dirección deportiva ya esté buscando opciones de futuro en la portería cuando se acabe marchando.

Aun así, este rendimiento del belga está perjudicando seriamente a un jugador del Madrid, aunque sea de manera involuntaria. Se trata de Andriy Lunin, el teórico portero suplente de la entidad madrileña, que está harto de no tener minutos y su actitud no estaría siendo nada buena en los últimos entrenamientos, lo que habría provocado que Xabi Alonso lo mandara para casa.

Courtois ha provocado el enfado de Lunin, que no está teniendo minutos

De hecho, el ucraniano está muy decepcionado con el tolosarra, ya que este, en la pretemporada, le prometió que tendría oportunidades en el terreno de juego, incluso fuera de partidos más fáciles como los de la Copa del Rey. Es decir, que habría más rotación bajo palos para que él pudiera jugar y Courtois tuviera descanso, pero no está siendo así en los primeros partidos del curso.

Por eso, Lunin no está nada contento con su situación y habría decidido marcharse definitivamente del Madrid, una decisión que lleva aplazando en los últimos años, esperanzado por un cambio en la portería del conjunto blanco que, con la presencia de Courtois, no ha acabado llegando. El ucraniano le ha pedido a sus representantes que le busquen un nuevo destino lo antes posible.

El ucraniano quiere marcharse del Madrid

El guardameta quiere jugar y cree que puede ser titular en un gran club europeo, por lo que no quiere estar más en el Santiago Bernabéu. La intención de Lunin sería encontrar un nuevo equipo en el próximo mercado de invierno, en enero, pero está por ver si el Madrid lo dejaría marchar a mediados de temporada. Eso sí, el próximo verano le abriría la puerta de salida si llegara una oferta decente a los despachos de Valdebebas.