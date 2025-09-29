Courtois empieza a generar demasiadas dudas en el Real Madrid, también en el vestuario, ha habido quejas

Thibaut Courtois es considerado uno de los mejores porteros del mundo y, por ende, uno de los jugadores más importantes en el Real Madrid. Sin embargo, su situación habría cambiado últimamente y el belga estaría empezando a generar demasiadas dudas en conjunto blanco, tanto dentro del vestuario como fuera de él, en los despachos, lo que podría complicar su futuro.

El guardameta ha tenido un bajón de rendimiento bastante considerable y este inicio de temporada lo ha demostrado, ya que no salva goles como de antaño lo hacía con paradas espectaculares. De vez en cuando tiene alguna que deja a todo el mundo con la boca abierta, pero realiza menos que antes y ya no es un seguro indiscutible bajo palos en la portería del Madrid.

Empiezan a haber muchas dudas acerca de la figura de Thibaut Courtois en el Madrid

Además, Courtois también se ha visto muy endeble en el juego de pies en los últimos partidos, por lo que en la entidad madrileña preocupa bastante el paso atrás de una pieza imprescindible e indiscutible como ha sido el belga en los últimos años. El hecho de que encajara cinco goles en el derbi madrileño ante el Atleti ha sido lo que ha hecho encender completamente las alarmas.

El portero ya lleva arrastrando nervios y una cierta lentitud inusual en los últimos encuentros, algo que preocupa al Madrid. En ese sentido, ya no se descarta que Xabi Alonso tome una decisión muy discutible, pero a la vez esperada por algunos en el vestuario, como es la titularidad de Andriy Lunin. El guardameta lleva tiempo esperando su momento y el pésimo nivel del belga podría ser clave.

Andriy Lunin está a la expectativa y ya ha avisado que quiere jugar en el conjunto blanco

El ucraniano tenía pie y medio fuera del Madrid el pasado verano, pero acabó quedándose. Sin embargo, Lunin está harto de ser el eterno suplente de Courtois y ya ha dejado claro que se marchará si no tiene oportunidades, algo que podría acabar llegando dentro de poco si el tolosarra decide hacer el cambio drástico en la portería.