Courtos, como capitán, ha intentado poner paz, pero el vestuario del Real Madrid está enfrentado

Thibaut Courtois es uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados dentro del vestuario, ya que es uno de los capitanes y más veteranos de la plantilla. Por eso, el belga está intentando poner paz, teniendo en cuenta que el equipo está enfrentado por la crisis de resultados que está viviendo el conjunto blanco y con la situación de Xabi Alonso.

Hay una parte que está a favor del tolosarra y otra no, que son principalmente los que están teniendo más oportunidades con él y los que no. Los que le apoyan son futbolistas como el propio Courtois, Dean Huijsen, Eder Militão, Kylian Mbappé o Aurelien Tchouameni, ya que están encantados con el rol que están teniendo bajo las órdenes del entrenador y no ven necesario un cambio.

Courtois está intentando poner paz en el vestuario del Madrid

Todos ellos entienden que esta crisis de resultados es salvable y que, en ocasiones, se ha visto un gran Madrid esta temporada bajo las órdenes del técnico, por lo que solo se tiene que llegar a esa versión. Sin embargo, otros están pidiendo un cambio en el banquillo y también hay pesos pesados dentro de este grupo, como son Vinicius, Jude Bellingham o Fede Valverde.

Este trío de estrellas está harto de las decisiones del entrenador y de la actitud prepotente que ha ido mostrando desde sus primeros días. Además, cree que el juego del equipo no ha mejorado nada respecto al curso pasado y lo han señalado a él como el principal culpable, a pesar de que ha habido algunos jugadores muy importantes que han demostrado un pésimo rendimiento.

Algunos jugadores respaldan a Xabi Alonso y otros quieren su destitución

Aunque Courtois aseguró en rueda de prensa que el equipo estaba unido y se vio en el partido contra el Manchester City, la realidad es que gran parte del vestuario está esperando a que Alonso sea destituido lo antes posible para que se pueda cambiar el rumbo de un equipo que, a día de hoy, está roto por todas partes. De hecho, ven imposible que el tolosarra sea capaz de reconducir la situación.