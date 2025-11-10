Courtois es de los que cree que el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Thibaut Courtois volvió a ser un seguro en la portería del Real Madrid en la visita del conjunto blanco al estadio del Rayo Vallecano. El belga evitó cualquier susto en los centros y en los remates de los rivales, pero dejó claro que no se siente nada cómodo con un defensa del equipo en el terreno de juego, ya que su rendimiento en los últimos partidos está siendo muy pésimo.

Se trata de Dean Huijsen, uno de los centrales del Madrid. El internacional español volvió a quedar completamente señalado por su nivel y sigue estando lejos de lo que ha llegado a demostrar en el campo. No estuvo contundente ni en los duelos con los delanteros rivales ni tampoco en la salida de balón, algo que preocupa en exceso al conjunto blanco. De hecho, se cree que, por momentos, el equipo juega con 10.

Thibaut Courtois cree que el Madrid juega con 10 con Dean Huijsen

El defensa vio una tarjeta amarilla por ir con demasiada fuerza a un balón dividido en la primera parte y eso provocó su cambio. Al descanso, Xabi Alonso lo sustituyó por Eder Militão, señalándolo públicamente por su pésimo nivel en un partido más, y ya van varios de consecutivos. Por eso, hay preocupación en el Madrid por su rendimiento de cara al futuro, ya que había muchas expectativas con él.

La realidad es que Huijsen lleva las últimas semanas e incluso meses con un rendimiento muy cuestionable, lejos de lo que había demostrado en sus primeros partidos con el Madrid. Tanto el club como el madridismo se ilusionó mucho con su fichaje y así lo demostró en sus primeros encuentros, pero últimamente, se le está cuestionando mucho y ya existen las primeras dudas.

El central sigue con un rendimiento pésimo en el campo

En el Madrid seguirán confiando en él por la proyección que tiene y piensan que se convertirá en el líder de la zaga del conjunto blanco de cara a los próximos años, pero a día de hoy, lo ven muy verde y muy frágil para poder ser alguien importante en la retaguardia del Santiago Bernabéu si no mejora considerablemente.