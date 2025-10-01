Courtois genera dudas, aumenta la presión para que Lunin juegue algunos partidos, está entrenando mejor

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por ende, uno de los pesos pesados en el Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin embargo, su situación ha ido cambiando recientemente y el belga ha empezado a generar dudas, lo que ha comportado que aumente la presión para que Andriy Lunin empiece a jugar algunos partidos esta temporada.

El ucraniano fue motivo de polémica en las últimas semanas por su enfado con Xabi Alonso, ya que el tolosarra le había prometido minutos en este inicio de curso, pero, de momento, no está ocurriendo. Por eso, tuvo algún rifirrafe con el entrenador en algún entrenamiento, pero desde hace unos días, está entrenando mejor para intentar obtener la oportunidad que el técnico le había dicho.

Courtois empieza a generar dudas en la portería del Madrid con Lunin a la expectativa

La realidad es que Courtois está generando dudas de peso en estos primeros partidos de la campaña, ya que no está tan ágil como antes y no para tantos goles como hacía anteriormente. Por eso, entre el cuerpo técnico e incluso los aficionados del club blanco se están empezando a cuestionar si de verdad se tendría que realizar un cambio en la portería después de tantos años.

El belga es considerado una leyenda en el conjunto blanco por todo lo que le ha dado a la entidad madrileña, ya que gracias a él se han ganado partidos e incluso títulos, pero todo llega a su fin. A pesar de que se le ha renovado recientemente, Courtois está llegando a su etapa final y, con 33 años, podría estar empezando a perder facultades bajo palos, un riesgo para el Madrid.

Xabi Alonso habría pedido el fichaje de un portero joven

De hecho, Xabi Alonso ya habría dado órdenes a la dirección deportiva para que empiecen a buscar un guardameta joven que pueda sustituir a Courtois en el futuro, a pesar de que la intención del Madrid era que Lunin fuera el elegido para ser el relevo del belga en la portería del conjunto blanco de cara a los próximos años.