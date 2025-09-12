Courtois ha sido el primero en saber que se va del Real Madrid, si puede en enero, si no en verano

Thibaut Courtois es una de las piezas clave en el Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Por eso, el belga se entera de prácticamente todo lo que pasa en el vestuario y, especialmente, si son situaciones que le pueden afectar a él, por lo que habría sido el primero en saber que uno de los jugadores del conjunto blanco quiere abandonar la entidad madrileña lo antes posible.

Se trata de Andriy Lunin, quien es precisamente el suplente de Courtois bajo palos. El ucraniano ya quería marcharse del Madrid durante este verano, pero no llegaron ofertas decentes a los despachos de Valdebebas y, al final, se acabó quedando. Además, Xabi Alonso le prometió que esta temporada sería más diferente y habría rotación en la portería, pero está por ver si cumplirá su palabra.

Courtois sabe que Lunin querrá marcharse del Madrid lo antes posible

Aun así, Lunin no se acaba de fiar del tolosarra, ya que se le prometieron varias cosas en las últimas temporadas en el conjunto blanco que tampoco se cumplieron, por lo que el ucraniano ha quedado harto de su situación y si puede, intentará marcharse en el mercado de invierno, en enero, siempre y cuando llegue una oferta que cumpla con sus deseos de ser titular.

El guardameta quiere dejar de ser suplente, algo que en el Madrid será prácticamente imposible mientras Courtois continúe en el equipo, y desea ser el número uno en la portería de un club que juegue en Europa y competición europea. Por eso, las ofertas que llegaron durante este verano no cumplían estos requisitos y es lo que provocó que acabara quedándose en el Santiago Bernabéu.

El ucraniano quiere ser titular en la portería de cualquier equipo

En el caso de que el próximo enero no encontrará una solución, todo pasaría al próximo verano, donde se ha puesto el verdadero ultimátum de coger las riendas de la portería del Madrid o marcharse definitivamente del conjunto blanco, poniendo punto y final a su etapa en el club madrileño, harto de la falta de oportunidades y de las mentiras que le han ido diciendo desde el banquillo.