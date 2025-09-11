Courtois y Fede Valverde, capitanes del Real Madrid, trasladan a Xabi Alonso la preocupación, lo ven muy mal

Thibaut Courtois y Fede Valverde son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya que además de su importancia en el campo, también son cruciales en el vestuario, siendo dos de los capitanes del equipo y parte de los pesos pesados de la plantilla. Por eso, ambos han trasladado a Xabi Alonso su preocupación por un jugador.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del conjunto blanco que no está contando para el técnico en este inicio de temporada y, por este motivo, lo ven muy mal, apagado, ya que está viendo como su sueño de triunfar en el Madrid está desapareciendo con la llegada del tolosarra al banquillo. Varios compañeros han visto cómo lo está pasando y quieren poner remedio a la situación para apoyarle.

Courtois y Valverde han visto muy mal a Asencio por su situación en el Madrid

Aun así, la situación del canterano es muy complicada, ya que a día de hoy, es el último central en la rotación de Alonso, teniendo por delante a Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, por lo que la posibilidad de que pueda tener minutos de calidad a lo largo de la temporada es prácticamente inexistente. Solo podría pasar en casos de extrema gravedad o en encuentros contra rivales flojos, como en Copa.

Precisamente, la irrupción del canario tuvo lugar el curso pasado por los pocos efectivos que tenía el Madrid en la zaga debido a las lesiones, lo que provocó su debut con el primer equipo a manos de Carlo Ancelotti y, posteriormente, que se convirtiera en uno de los líderes de la retaguardia con tan solo pocos partidos en el conjunto blanco. Sin embargo, ahora su situación es totalmente diferente.

El defensa canario no cuenta en absoluto para Xabi Alonso

Durante el verano, Alonso le habría recomendado al central que se marchara a otro equipo, al menos como cedido, para que pudiera tener más minutos y crecer como futbolista, teniendo en cuenta que solo tiene 22 años y necesita jugar para madurar y progresar, pero Asencio se negó en absoluto a marcharse del Madrid, algo que no le ha beneficiado nada.