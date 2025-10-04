Courtois le está ayudando dentro y fuera del Real Madrid, atraviesa un mal momento

Endrick llegó al Real Madrid con la ilusión de convertirse en la próxima gran estrella brasileña del club blanco. Su fichaje fue recibido con enorme expectación por parte de la afición y con el aval de Florentino Pérez, que lo consideraba un proyecto de galáctico a medio plazo. Sin embargo, la realidad que vive el joven delantero es mucho más dura de lo que imaginaba: la lesión que sufrió recientemente lo ha dejado en una situación límite, sin minutos y sin la total confianza de Xabi Alonso.

El técnico donostiarra, que apuesta por meritocracia y rendimiento inmediato, entiende que Endrick necesita un periodo de adaptación mayor del previsto. Su estado físico no le permite competir con regularidad, y la intensidad de los entrenamientos del primer equipo le está pasando factura. Esto ha llevado a que, poco a poco, su rol se haya reducido hasta el punto de quedar prácticamente relegado.

Courtois, un capitán silencioso que lo arropa

En medio de este panorama adverso, Endrick ha encontrado en Thibaut Courtois un apoyo fundamental. El guardameta belga, uno de los líderes silenciosos del vestuario, ha tomado al joven brasileño bajo su protección. Según cuentan fuentes cercanas, Courtois habla con él dentro y fuera del campo, lo anima a no rendirse y le recuerda que en el Real Madrid todos han pasado por momentos difíciles.

Courtois sabe lo que significa volver de una lesión complicada y luchar por recuperar sensaciones, por lo que intenta transmitirle calma y confianza. Sus consejos se centran en la importancia de la paciencia, el trabajo invisible y el esfuerzo diario, aunque los resultados tarden en llegar. Para Endrick, que soñaba con triunfar de inmediato, estas palabras son un alivio en un momento en el que la presión mediática y deportiva es enorme.

Un reto que marcará su futuro en el club

La situación de Endrick es un test clave para medir su fortaleza mental. Su objetivo sigue siendo claro: triunfar en el Real Madrid y convertirse en referente ofensivo en los próximos años. Sin embargo, la exigencia del club y la falta de confianza inmediata de Xabi Alonso son obstáculos que deberá superar.

El papel de Courtois, que actúa como mentor, puede ser decisivo para que el joven brasileño no se derrumbe. El Real Madrid ha apostado fuerte por él, pero el camino hacia el éxito pasa por resistir en este momento límite y demostrar que está preparado para vestir de blanco muchos años.