Courtois lo defiende, pero en el vestuario no piensan igual, resta más que suma, perjudica al Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los capitanes del Real Madrid y, por ende, uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco. Por eso, el portero está queriendo defender a un futbolista de la plantilla que está empezando a ser muy cuestionado dentro del equipo, ya que a día de hoy, está restando más que sumando en el campo y su presencia perjudica al club madrileño.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que hizo el Madrid en el pasado verano. Ante todo pronóstico, el argentino se ha convertido en una pieza fundamental en los esquemas de Xabi Alonso, haciéndose con la titularidad en la gran mayoría de partidos. Sin embargo, su nivel no está siendo para nada excelente, y ya comienza a dividir opiniones dentro del vestuario.

Franco Mastantuono empieza a recibir muchas críticas dentro del vestuario

De hecho, ya han empezado a crecer las dudas respecto a su figura, teniendo en cuenta que no está siendo capaz de producir acciones destacadas de manera mayoritaria. Su baja efectividad en los regates intentados y su nula presencia a la hora de marcar goles o dar algunas asistencias meritorias han llevado a cuestionarse seriamente sobre si tendría que seguir siendo titular.

Algunos jugadores del Madrid no están nada contentos con la gestión que está habiendo con ellos y con el argentino, especialmente Brahim Díaz y Rodrygo Goes, dos futbolistas que están competiendo con Mastantuono sobre la titularidad. Tanto el hispanomarroquí como el brasileño no entienden el porqué de la titularidad del joven extremo si su rendimiento no está siendo nada bueno.

Algunos jugadores no acaban de entender su titularidad

Por eso, creen que el argentino está recibiendo una titularidad por decreto, a partir de los despachos, mientras que Xabi Alonso le sigue dando oportunidades que no llegan a ningún sitio. Sus minutos no son productivos y algunos jugadores que hay en el banquillo están hartos de ver esta situación, ya que lo consideran algo injusto para ellos, quedándose resignados en la banda mientras ven a Mastantuono jugar.