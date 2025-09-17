Courtois no le habla y no es el único en el vestuario del Real Madrid, se ha quedado completamente solo

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Por eso, el belga es uno de los pesos pesados del vestuario y tiene que tener una buena relación con todos los jugadores, ya que es uno de los portavoces, pero después de todo lo que ha pasado, el portero ha perdido trato con una de las estrellas y no es el único al que le ha pasado.

El futbolista señalado es Vinicius, uno de los más polémicos que tiene el Madrid en sus filas. Tras todas las situaciones tensas en las que ha estado metido el brasileño y en las cuales algunos de sus compañeros le han tenido que salvar para evitar que todo empeorara, muchos jugadores han dejado de tener relación con él, cansados de su actitud tóxica y su comportamiento infantil.

Courtois no se habla con Vinicius y no es el único en el vestuario

Futbolistas importantes como Courtois, Kylian Mbappé, Fede Valverde, Dani Carvajal o Jude Bellingham lo están dejando de lado, hartos de él y de sus constantes polémicas, por lo que Vinicius se ha quedado completamente solo en el vestuario. Solo está apoyado por sus compatriotas, es decir, sus compañeros en la selección brasileña, como son Endrick, Éder Militão o Rodrygo.

Fuera de ahí, el extremo no tiene mucha relación con los pesos pesados del Madrid y el trato ha ido rebajándose hasta el mínimo en los últimos meses tras los episodios que se han vivido en los entrenamientos y también en los terrenos de juego. Además, algunos jugadores piensan que Vinicius solo piensa en él de manera individual en vez de pensar en lo colectivo, para el equipo.

Algunos jugadores están hartos de la actitud del brasileño

Además, el hecho de que Xabi Alonso lo esté dejando en el banquillo en algunos partidos, como en el debut del Madrid de este martes en la UEFA Champions League, solo hace que caldear más el ambiente, especialmente en el vestuario, teniendo en cuenta que el brasileño siempre pide explicaciones de sus suplencias al entrenador, lo que hace que la tensión aumente considerablemente.