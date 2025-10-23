Courtois salva al Real Madrid, el vestuario cree que, jugando así, el Barça les mete cinco en el Clásico

Thibaut Courtois volvió a ser el héroe del Real Madrid en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League ante la Juventus. El belga fue fundamental para darle la victoria al conjunto blanco, ya que evitó bastantes goles de los rivales de manera soberbia. Aunque el portero fue clave en el triunfo, en el vestuario hay muchas dudas respecto al Clásico del próximo domingo.

Varios jugadores creen que, jugando así, es decir, con un juego muy pobre y recibiendo tantas ocasiones, con Courtois teniendo que salvar al equipo, el FC Barcelona les meterá una nueva goleada. Este es el miedo que hay entre algunos futbolistas del conjunto blanco, que ven que la situación respecto a la temporada pasada no va a cambiar y el Barça les podría meter cinco goles.

Courtois volvió a ser el héroe del Madrid y hay preocupación para el Clásico

El Madrid está sufriendo mucho atrás, y a pesar de que hay bajas considerables, como por ejemplo la de Dean Huijsen, uno de los líderes de la zaga, aunque volverá contra el Barça, la realidad es que el conjunto blanco no ha mejorado en defensa respecto al año pasado y se ha pegado un bajón considerable en este sentido, teniendo en cuenta que a principios de temporada, la situación era buena.

Por eso, y ante un equipo tan ofensivo como es el de Hansi Flick, en los despachos del Santiago Bernabéu hay miedo en este sentido. Si la peor Juventus de los últimos años pudo crearle tantas ocasiones de peligro al Madrid, no quieren ni pensar lo que podría hacer el Barça si están al mismo nivel defensivo, por lo que la situación preocupa, y mucho, al conjunto blanco.

En el vestuario temen otra goleada del Barça como la temporada pasada

Aun así, en el Madrid también creen que el Barça está sufriendo en defensa e intentará tirar por esta vía, como la de su eterno rival, por lo que las retaguardias serán claves en este sentido para conocer quién se lleva la derrota. Eso sí, dentro del vestuario de la entidad madrileña hay más preocupación que en la azulgrana después de los últimos partidos de la máxima competición continental.