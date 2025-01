Courtois se convierte en un problema en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid continúa planificando la plantilla de la próxima temporada y la portería será una de las posiciones que más se tratará. Aunque Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y ha sacado las castañas del fuego en más de una ocasión al equipo, Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión acerca del futuro del belga, ya que su edad y sus constantes problemas físicos llaman mucho la atención.

Courtois ha sido el guardameta más fiable para los blancos los últimos años, pero la fragilidad física del jugador, con graves lesiones de rodilla, comienzan a pensar en que su continuidad a largo plazo no estaría del todo asegurada. Si el belga sigue en buen estado de forma, lo más probable es que continúe algunos años más vistiendo la camiseta del Madrid bajo palos, pero todo podría cambiar si es lo contrario.

El Madrid tendrá que tomar una decisión con Courtois

Su contrato acaba el 30 de junio de 2026, por lo que Florentino tendrá que tomar una decisión transcendental para el futuro de la entidad madrileña: renovar al belga o fichar a un portero de nivel para que sea su sustituto. Si se decidiera a incorporar a otro guardameta, está por ver si los dirigentes acabarían vendiendo a Courtois o lo aguantarían hasta el final de su vinculación.

Sin embargo, el actual portero titular ya ha avisado que si se le ficha competencia en el puesto y su posición en las alineaciones está en riesgo, pedirá irse sin ningún tipo de problema del Madrid. No quiere acabar su carrera quedándose en el banquillo del Santiago Bernabéu, sino que quiere hacerlo bajo palos, por lo que si los blancos toman la decisión de buscarle un relevo, él se irá.

Lunin, la otra incógnita en la portería

El futuro de Andriy Lunin también está en duda. El ucraniano podría ser, fácilmente, el sustituto de Courtois en un futuro, pero cree que esto no sería hasta al cabo de unos años y no quiere esperar más para poder ser titular. Necesita minutos, por lo que si este mismo verano no le dicen que pasará a ser el primer guardameta en detrimento del belga, pedirá su salida.