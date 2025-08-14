Courtois, tocado y hundido, Xabi Alonso lo quiere fuera del once, habrá rotación

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y sigue siendo una pieza indispensable en el Real Madrid. El belga ha salvado a su equipo en innumerables partidos y, gracias a él, el conjunto blanco ha podido ganar muchos títulos. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso al banquillo podría cambiar la situación de comodidad con la que ha estado viviendo el guardameta.

El tolosarra habría decidido pasar a la acción en la portería y empezará a rotar la posición. Es decir, Courtois seguirá siendo el titular indiscutible, especialmente en los encuentros más importantes, pero es posible que el belga no salga de inicio en todos, sino que rotará para que Andriy Lunin pueda disputar algunos de ellos, no solo los de Copa del Rey, también alguno de Liga.

Xabi Alonso sentará a Courtois y habrá rotación con Lunin

Alonso quiere cuidar el físico del belga, teniendo en cuenta que tiene 33 años y, en un principio, se quedará dos temporadas más en el Madrid. El entrenador es consciente de que ha sido un guardameta que ha tenido problemas con las lesiones, por lo que su cuerpo necesita un descanso continuo para evitar que su físico se vea perjudicado en exceso durante los partidos.

Además, esto también es una decisión para contentar a Andriy Lunin, que lleva muchos años esperando su oportunidad, pero que vive constantemente en la sombra de Courtois. Al Madrid le gustaría que el ucraniano fuera el sustituto del belga a largo plazo, pero no quería esperar tanto tiempo a convertirse en el líder de la portería del Santiago Bernabéu. Con este movimiento, su idea podría cambiar.

El ucraniano lleva tiempo esperando su oportunidad

Por lo tanto, esta intención que tendría Alonso ayudaría al Madrid a tener dos porteros en forma y preparados para cualquier situación, a pesar de que esto deje un poco tocado y hundido a Courtois en el sentido de poder jugar todos los minutos, mientras que Lunin tendrá más protagonismo después de haberlo pedido desde hace mucho tiempo y plantearse seriamente su salida.