Courtois y Dani Carvajal son los dos jugadores que le han pedido a Xabi Alonso que tenga más mano izquierda

El vestuario del Real Madrid ha vivido una semana de máxima tensión. Según fuentes del entorno blanco, Thibaut Courtois y Dani Carvajal se han acercado a Xabi Alonso para trasladarle una petición concreta: que tenga más mano izquierda con Fede Valverde, uno de los futbolistas más queridos por la plantilla y que no atraviesa su mejor momento.

El uruguayo, símbolo de esfuerzo y compromiso desde su llegada, ha perdido protagonismo en las últimas semanas. Su rendimiento irregular y algunos desacuerdos tácticos con el nuevo técnico han provocado que Xabi opte por otras opciones en la medular, algo que ha afectado anímicamente al jugador. Courtois y Carvajal, conscientes del impacto que tiene Fede dentro del grupo, han tratado de interceder por él, pidiendo a Alonso un trato más dialogante y comprensivo.

Un gesto de liderazgo dentro del vestuario

Tanto Courtois como Carvajal consideran que Valverde es un futbolista esencial para mantener la unión del grupo. Su energía, carácter competitivo y cercanía con los más jóvenes le convierten en un referente silencioso dentro del equipo. Por eso, ambos capitanes han decidido dar un paso al frente y conversar con el entrenador, no para cuestionar su autoridad, sino para buscar una solución que evite que la situación se enquiste.

Xabi Alonso, sin embargo, no ha variado su discurso. Entiende el gesto de sus jugadores, pero mantiene que “la meritocracia es innegociable”. Si Fede no alcanza el nivel que exige el Real Madrid, no jugará. Aun así, el técnico está dispuesto a reunirse con el jugador para recuperar su mejor versión desde la confianza, no desde la imposición.

Valverde, tocado, pero con ganas de revertir la situación

El mediocampista uruguayo ha acusado el golpe. Sabe que ha perdido terreno y que necesita dar un paso al frente en los entrenamientos. Pero también ha recibido el apoyo de sus compañeros, que no quieren verlo caer en un bache emocional.

En el club reconocen que Valverde es un activo clave y que el objetivo común es recuperarlo cuanto antes. La gestión de Xabi Alonso será determinante: entre la disciplina y la empatía se juega la estabilidad de un vestuario que empieza a mostrar sensibilidad ante los primeros roces del nuevo ciclo.