Purga en el Real Madrid-Villareal: no juega, Xabi Alonso no olvida, ni perdona

El duelo contra el Villarreal ha llegado cargado de tensión en el Real Madrid. La gran sorpresa ha sido la ausencia de Jude Bellingham en el once inicial. Jude Bellingham, considerado el fichaje estrella y uno de los pilares del equipo, no contará con la confianza de Xabi Alonso para este compromiso. La decisión no es casual ni se debe únicamente a la recuperación física del jugador: el entrenador ha querido lanzar un mensaje contundente a la plantilla.

Bellingham no brilló en el derbi contra el Atlético, un partido en el que se esperaba que liderara al conjunto blanco. Su falta de claridad en la conducción, la escasa influencia ofensiva y las pérdidas en momentos clave dejaron una imagen que el cuerpo técnico no ha pasado por alto.

Xabi Alonso, mano firme con las estrellas

El técnico vasco ha llegado al Real Madrid con una idea muy clara: el mérito deportivo es lo que marca las alineaciones. Da igual el nombre, el precio del fichaje o el estatus en el vestuario. La suplencia de Bellingham es un reflejo de esa filosofía. Alonso no olvida lo ocurrido en el Wanda y tampoco perdona la falta de intensidad que detectó en un jugador que suele ser decisivo.

Además, el estado físico del inglés no ayuda. Viene de una lesión que le ha mantenido fuera varias semanas y, aunque se ha reincorporado a la dinámica de grupo, no ha recuperado su mejor versión. El entrenador considera que forzarlo en este tramo sería arriesgado tanto para su rendimiento como para su recuperación total.

Un toque de atención con vistas al futuro

La purga de Bellingham contra el Villarreal debe entenderse más como un aviso que como una sentencia definitiva. Xabi Alonso quiere que el centrocampista retome el camino que lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo. Para ello, cree necesario que entienda que nadie tiene un puesto asegurado y que solo el trabajo diario y la máxima entrega garantizan estar en el once.

En el club confían en que esta decisión sea un punto de inflexión. Bellingham tiene todo para volver a ser ese jugador diferencial, pero la exigencia en el Real Madrid no permite relajación alguna. Ante el Villarreal, la ausencia del inglés marcará un antes y un después en la gestión de Alonso.