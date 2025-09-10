Courtois y Fede Valverde han dejado de reírle las gracias, Xabi Alonso lo tiene sentenciado, habrá lío

Thibaut Courtois y Fede Valverde son dos de los pesos pesados más importantes del Real Madrid, teniendo en cuenta su experiencia y veteranía y, además, sus brazaletes de capitanes. Por eso, ambos jugadores han dejado de reírle las gracias a una estrella del conjunto blanco muy cuestionada, mientras que Xabi Alonso lo tendría sentenciado por su actitud tóxica hacia el equipo.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más polémicos del Madrid. A pesar de que su rendimiento deportivo ha mejorado en los últimos partidos, volviendo al nivel que tuvo anteriormente y que lo catapultó a la cima del fútbol, su comportamiento sigue estando lejos de lo que querría el club y también el entrenador, por lo que desean que haya un cambio significativo próximamente.

Varios jugadores importantes del Madrid y Xabi Alonso le han puesto la cruz a Vinicius

Aun así, el brasileño dejó claro en su momento que él es así y no tenía ninguna intención de cambiar, lo que podría provocar que el técnico tomara medidas drásticas y lo vuelva a enviar al banquillo, como ya pasó en la segunda jornada de Liga y que provocó un verdadero escándalo en el Madrid por las constantes quejas del extremo hacia su entrenador en el terreno de juego.

De momento, el tolosarra lo pondrá en las alineaciones para que la situación no vaya a más, pero tampoco está dispuesto a darle la titularidad por decreto y le ha comunicado a Florentino Pérez que no le dejará pasar ni una más. Si Vinicius no mejora su actitud, habrá lío confirmado en la entidad madrileña, ya que se podrían tomar decisiones que afecten al futuro del jugador más pronto que tarde.

El brasileño aún no ha renovado su contrato con el conjunto blanco

En ese sentido, la realidad es que la continuidad del brasileño en el Madrid no está nada confirmada, ya que las negociaciones para la renovación de su contrato, que acaba en 2027, no avanzan por las altas exigencias que habría puesto el delantero encima de la mesa y que hacen imposible llegar a un acuerdo. Si la situación no mejora, el club blanco estaría dispuesto a ponerlo en el mercado el año que viene.