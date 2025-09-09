Para que venga al Real Madrid, Vinicius tiene que irse, así de claro

Vinicius no está viviendo una situación muy fácil en el Real Madrid y, de hecho, cada vez más se le está abriendo la puerta de salida. A las constantes polémicas en las que se encuentra metido el jugador, tanto dentro como fuera del terreno de juego, se suma a las complicaciones que está teniendo el club para renovar su contrato, especialmente por las altas exigencias del brasileño.

Por eso, en el Madrid, especialmente a través de Florentino Pérez, ya no descartan una salida del extremo durante el próximo verano si no se solucionan sus problemas. Y ahí, podría entrar uno de los deseos más inmediatos que ha puesto Kylian Mbappé encima de la mesa: el fichaje de Michael Olise. En su segunda temporada en el conjunto blanco, el francés ya empieza a recomendar a sus compatriotas a la dirección deportiva.

Mbappé ha pedido a Michael Olise, pero Vinicius tendría que irse

De momento, el ariete solo ha puesto su nombre para que el Madrid pueda empezar a trabajar en una posible operación, pero a las primeras de cambio, le han dicho que, para que viniese al Santiago Bernabéu, Vinicius tendría que marcharse, algo que Mbappé ha aceptado encarecidamente, ya que no se lleva nada bien con el brasileño y cree que su compatriota es mejor.

Olise es un futbolista muy talentoso, con visión de juego, desborde y gol, cualidades que encajarían perfectamente en el estilo que quiere aplicar Xabi Alonso. Además, y teniendo en cuenta la gran relación que tiene con Mbappé, tanto dentro como fuera del campo, sería un valor añadido a su fichaje. Aun así, la operación pinta a ser muy complicada, ya que el Bayern de Múnich no lo querrá vender.

El francés está intentando llenar el equipo de compatriotas suyos

Mbappé está intentando hacerse un equipo a su medida y ya ha hecho varias peticiones a la dirección deportiva, especialmente de jugadores franceses, como el central Ibrahima Konaté. El delantero quiere sentirse querido en el Madrid y apoyado en el vestuario, igual que en la selección, por lo que quiere llenar al conjunto blanco de amigos para estar feliz y con mucha ilusión.