Courtois y Fede Valverde le animan a seguir, pero está muy molesto con Xabi Alonso, quiere irse

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto cambios importantes en el rol de algunos jugadores de la plantilla. De hecho, una de las estrellas del equipo habría decidido marcharse por el trato que ha recibido por parte del tolosarra, a pesar de que pesos pesados del vestuario como Thibaut Courtois o Fede Valverde le han animado a seguir una temporada más.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que está en el punto de mira constante y es el blanco de todos los rumores sobre una posible salida. Alonso no cuenta demasiado con él hasta el punto de haberle arrebatado la titularidad, algo que era sagrado para el delantero, por lo que el brasileño habría decidido irse ante la falta de oportunidades que cree que tendrá el curso que viene.

Rodrygo quiere irse del Madrid por el trato que ha recibido de Xabi Alonso

A pesar de que el atacante entró en la segunda parte del primer y único partido de pretemporada del Madrid, ante el Tirol austríaco, y pudo marcar tras una maravillosa jugada combinativa con Kylian Mbappé, este gol redentor no parece que acabe siendo decisivo para que el futbolista cambie de idea y acepte quedarse con la posibilidad de que sea suplente habitual durante la temporada.

Además, el conjunto blanco está pidiendo una cantidad muy elevada para dejar salir a Rodrygo, ya que Florentino Pérez está buscando un mínimo de 90 millones de euros para abrirle la puerta de salida, una cuantía que ningún equipo interesado en el brasileño ha puesto aún encima de la mesa. Ni tan solo el Manchester City, el último conjunto que estaría apretando para hacerse con él.

Parece complicado que el brasileño pueda marcharse del conjunto blanco

Por lo tanto, y aunque el deseo del jugador sea el de marcharse del Madrid al ver que no tendrá muchas oportunidades con Xabi Alonso y la posibilidad de que sea titular sea efímera, es posible que acabe quedándose tras las altas exigencias que la entidad madrileña ha puesto para dejarle marchar, ya que no quiere regalar a una de las estrellas del equipo a un precio irrisorio.