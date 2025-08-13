Mbappé, muy claro, no lo quiere en el Real Madrid

Kylian Mbappé fue, una vez más, el mejor del Real Madrid en el primer y único partido de la pretemporada ante el Tirol. El francés, que se estrenó con el dorsal '10' a la espalda, volvió a ser un arma letal en el ataque blanco, dejando en evidencia a la defensa rival y también a un compañero suyo. De hecho, Mbappé ya ha sido muy claro con su entorno sobre este jugador.

El delantero no quiere jugar con otra estrella del conjunto blanco como es Vinicius, ya que cree que no se entienden sobre el terreno de juego o, al menos, el brasileño no quiere relacionarse con él en el campo para que no le tape la progresión. Además, el rendimiento que está teniendo el extremo en los últimos meses está dejando mucho que desear, perjudicando incluso al Madrid.

Mbappé no quiere a Vinicius en el Madrid

Desde su llegada al Santiago Bernabéu, Mbappé ya no cuajó una buena relación con su compañero de ataque y, una temporada después, ya va diciéndole a su entorno que lo mejor para él y para el club sería que Vinicius se fuera, como así se lo habría comunicado a Florentino Pérez en las múltiples charlas que tiene con el presidente de la entidad madrileña para conocerse mejor entre ambos.

El brasileño ha perdido los galones que tenía previos al fichaje del francés y ahora Mbappé se ha convertido en la primera espada y en el líder del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, algo que no ha gustado nada a Vinicius, de ahí su enemistad con su compañero del frente de ataque. Por otra parte, su fallida renovación está caldeando aún más el ambiente.

El deseo del francés podría acabar cumpliéndose

Vinicius ya ha dejado claro a los dirigentes blancos que quiere ser el mejor pagado de la plantilla, por encima del francés, y volver a tener el rol de líder, algo que, de momento, ni Florentino ni la dirección deportiva está dispuesto a darle. Por lo tanto, es posible que los deseos de Mbappé se acaben cumpliendo si el brasileño no acaba renovando su contrato en los próximos meses.