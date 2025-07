Courtois y Fede Valverde se quejan por la falta de implicación, su compromiso es inadecuado, lastra al equipo

Dentro del vestuario del Real Madrid se respira un ambiente tenso. Thibaut Courtois y Fede Valverde, dos de los líderes del grupo, están mostrando su malestar por lo que consideran una falta de implicación defensiva de algunos jugadores, especialmente Vinícius Júnior. Fuentes internas aseguran que ambos capitanes han trasladado al cuerpo técnico y a los compañeros que el nivel de compromiso, sobre todo en la presión sin balón, no está a la altura de lo exigido y lastra el funcionamiento colectivo.

Courtois, referente en portería, ha sido testigo de cómo los delanteros y extremos no acompañan como deberían en las transiciones. Su propia frustración fue evidente tras un error defensivo que costó un gol: en el vestuario se le escuchó decir que no tolerará falta de esfuerzo colectivo. Por su parte, Valverde, que ejerce como motor del equipo, ha sido muy claro: “No hay estrellas si no ponen el mismo empeño en defender”. Ambos consideran que Vinícius no está cumpliendo ese requisito de sacrificio, no baja a presionar ni a cerrar líneas, y que eso deja desprotegida a la defensa en momentos críticos.

Xabi Alonso alinea a su vestuario: “El compromiso no se negocia”

La presión de Courtois y Valverde no ha caído en saco roto. Xabi Alonso ha dejado patente que “no se puede permitir un rendimiento individual por encima del colectivo”, y ha tomado cartas en el asunto. En los entrenamientos posteriores, ha elevado los niveles de exigencia física y el sistema de presión, especialmente dirigido a presionar a Vinícius y Mbappé. El mensaje interno es firme: cada jugador, sea la estrella que sea, debe asumir responsabilidades tácticas.

La situación ha llevado al brasileño a verse cuestionado por sus compañeros. Su rendimiento ofensivo sigue siendo importante, pero no puede olvidar que su trabajo va también en la defensa. Courtois, Valverde y Xabi quieren ver una versión redonda: gol, regate y también sacrificio en la recuperación.

El vestuario exige más sacrificio: Vinícius Júnior en el punto de mira por no presionar

El entrenador ha citado casos de grandes equipos como el PSG, donde se valora tanto el talento creativo como la disciplina táctica. Ha advertido que, si un jugador no se adapta al plan, deberá asumir consecuencias, desde la pérdida de minutos hasta quedar fuera de convocatorias importantes.

El mensaje es cristalino: en el Madrid actual, no hay lugar para las medias tintas. Courtois y Valverde han empujado para recuperar una exigencia colectiva que consideran básica, y tienen el respaldo total de Xabi Alonso. Vinícius está en el punto de mira: su futuro depende tanto de sus acciones ofensivas como de su implicación táctica y defensiva. El desafío está planteado: rendir en ambas fases o pagar las consecuencias.